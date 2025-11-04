Luego de una larga ausencia, Korina Rivadeneira volvió a su país natal, Venezuela, en un viaje que sorprendió a sus seguidores, especialmente porque lo hizo sin la compañía de su esposo, Mario Hart, ni de sus hijos. A través de sus redes sociales, la exchica reality compartió detalles de su travesía, marcados por el caos que vive el país caribeño debido a los constantes cortes de electricidad.

La también actriz y conductora, de 33 años, viajó el sábado 1 de noviembre, como lo mostró en sus historias de Instagram, donde publicó una fotografía desde el avión. Al llegar, confirmó su presencia en Caracas, ciudad que la recibió con múltiples dificultades, entre ellas la inestabilidad del servicio eléctrico, lo cual ha interferido directamente con los trámites personales que buscaba gestionar.

¿Qué problema atraviesa Korina Rivadeneira en su regreso a Venezuela?

Korina Rivadeneira en Venezuela ha vivido una situación que afecta a millones de ciudadanos: los cortes prolongados de luz. La modelo reveló que, desde su llegada, ha intentado avanzar con documentación personal, pero el sistema público se ha visto paralizado por los apagones constantes que golpean a la capital venezolana.

“Colas y colas. Ayer se fue la luz, esperemos que no se vaya hoy. Es Venezuela”, expresó en una de sus historias, visiblemente frustrada. Según detalló, durante su primer día de trámites, la electricidad se fue a las 10:00 a.m. y no regresó sino hasta las 4:30 p.m., afectando directamente su turno de atención en una de las oficinas donde debía ser atendida.

En una publicación posterior, la actriz pidió que todos sus seguidores le manden buenas vibras. “Se fue la luz. Me faltan 50 personas, pero cuando venga la luz… Deséenme suerte”, expresó en su cuenta oficial de Instagram.

Korina Rivadeneira emocionada por regresar a Venezuela tras 10 años

Hace unos días, la exintegrante de ‘Esto es guerra’ y 'Combate' compartió en redes sociales imágenes y mensajes que evidencian la carga emocional de su visita. “No sé cómo explicar lo que siento”, escribió al pie de una fotografía, donde también expresó su deseo de dejarse guiar “de la mano de Dios”.

La también conductora de televisión no ofreció detalles concretos sobre los motivos exactos de su viaje, ni por qué decidió hacerlo sola, sin Mario Hart ni sus dos hijos. Sin embargo, el mensaje con el que acompañó su partida dio a entender que atravesaba un momento significativo: “No es un sentimiento, son millones”.

Horas después de su llegada, la influencer publicó un video en el que mostraba el proyecto Viarte, una de las esculturas más icónicas de Caracas, confirmando así su llegada al país norteño.