El periodista Francisco de Piérola rompió su silencio este 8 de julio a través de sus redes sociales, luego de que la modelo trans Javiera Arnillas lo expusiera con una fotografía que los muestra en aparente cercanía. En un extenso mensaje, el exconductor de Bethel Noticias admitió públicamente que sí es él quien aparece en la imagen difundida, pero aseguró que no recuerda con claridad el contexto del momento, ya que asegura que se encontraba 'ebrio'. “Para ser honestos, no me acuerdo de esa noche. Mi cara revela que me encontraba bajo los efectos del alcohol”, expresó.

Asimismo, Piérola calificó este episodio como un plan premeditado en su contra. “Pero esta foto lo que revela es que desde el inicio había la intención de tenderme una trampa. Estuve completamente ebrio, y todo esto formó parte de una trampa que me tendieron desde el inicio”, afirmó, en el que además cuestionó la manera en que Javiera Arnillas ha manejado el tema en medios y redes sociales.

Francisco de Piérola le responde a Javiera Arnillas y la acusa de 'tenderle una trampa'

El origen de la polémica se remonta a cuando Francisco de Piérola realizó un comentario en redes sociales refiriéndose a Javiera Arnillas como “un hombre”, lo que desató la reacción inmediata de la modelo trans. La también actriz respondió con un contundente reel en Instagram, donde no solo denunció el acto discriminatorio, sino que además expuso que ambos habían compartido un beso meses atrás en un bar de Barranco, en febrero de 2023.

Inicialmente, Piérola intentó negar el encuentro: “Hola, Javier. Hace por lo menos 5 años que no piso la noche de Barranco o demás lugares cercanos. Lamento decepcionarte, pero no era yo. Saludos”. Sin embargo, la respuesta de Javiera Arnillas fue inmediata: “Sí eras tú. Me hubiese encantado que no lo fueras, pero lamentablemente sí. Eras tú”, reafirmó la actriz, dejando sin sustento la negación del periodista.

Frente a la presión pública y la difusión masiva del tema, el periodista decidió finalmente admitir que el hombre de la fotografía era él, aunque puso en duda la versión cronológica de Arnillas. “Esta persona ha narrado con mucha precisión unos hechos presuntamente románticos ocurridos hace tres meses, pero la foto es de hace 18 meses. Entonces, ¿cuál es la versión final?”, cuestionó.

Sin embargo, el periodista criticó duramente a Javiera Arnillas por el papel que ha asumido en esta controversia. “Ahora te paseas por diferentes medios de comunicación como si fueras una heroína, pero ¿cuál ha sido tu verdad? Mentir. Tienes derecho a vestirte como quieras, pero los demás también tenemos derecho a saber con quién estamos. No engañes. ¿A cuántos hombres más habrás engañado?”, lanzó Piérola.

Francisco de Piérola es separado de Bethel Noticias tras polémica con modelo trans

El martes 8 de julio por la mañana, Bethel Noticias anunció que Francisco de Piérola dejará de formar parte de su programación. “Por medio de la presente queremos informar a nuestra distinguida audiencia que, de mutuo acuerdo, el señor Francisco Miguel de Piérola Cantal y la asociación cultural Bethel han decidido terminar su relación contractual de prestación de servicios en la conducción del programa 'Tendencias'”, precisó el comunicado oficial.

Aunque el pronunciamiento no hizo referencia directa a la polémica mediática que involucra a De Piérola y Arnillas, la proximidad entre la viralización del video de la modelo y la salida del conductor ha alimentado las especulaciones en redes sociales. Bethel Noticias concluyó su mensaje agradeciendo “la comprensión y el continuo apoyo” de su audiencia, sin brindar mayores detalles sobre quién reemplazará al periodista frente del espacio.