Yaco Eskenazi, miembro de Caballeros, el show, sorprendió al público durante el estreno del espectáculo junto a figuras como Marco Zunino, Gino Assereto y otros artistas, quienes demostraron su talento en el canto y el baile. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando el exchico reality aprovechó el escenario para dedicarle unas palabras llenas de amor a su esposa, Natalie Vértiz, en medio de la presentación.

El exintegrante de 'Esto es guerra', quien lleva 10 años de casado con la modelo, le expresó lo mucho que la quiere al dedicarle 'Me enamoro de ella' de Juan Luis Guerra. "Creo que me costó aprender a amar, pero no me arrepiento porque al final todos los caminos me llevaron a ti. Contigo sí pude abrir mi corazón y soy inmensamente feliz y vivo eternamente enamorado de ti", afirmó.

Yaco Eskenazi sorprende a Natalie Vértiz con romántica declaración de amor

Natalie Vértiz asistió al estreno de la nueva temporada de 'Caballeros, el show', donde su esposo, Yaco Eskenazi, forma parte del elenco. Durante su presentación individual, el actor y conductor de televisión sorprendió al dirigirse directamente a su esposa, quien se encontraba entre el público. Le dedicó unas palabras románticas y una canción, y en un gesto lleno de emoción, se acercó hasta su lugar para abrazarla y compartir un beso, desatando los aplausos de los asistentes.

Por su parte, Magaly Medina dio su impresión de esta escena de la pareja, de la cual aseguró que los "amores bonitos existen". "Ellos han pasado por varios problemas, la vida les ha puesto pruebas duras y difíciles que han podido quebrar esa relación. Sin embargo, más unidos que nunca, más enamorado que nunca", afirmó.