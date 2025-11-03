El fundador de Corazón Serrano, Edwin Guerrero, se pronunció tras la polémica generada por la ausencia del grupo piurano en el concierto de Yarita Lizeth, quien el pasado 31 de octubre celebró su 15.º aniversario en el Parque Zonal Wiracocha, en San Juan de Lurigancho. La inesperada falta de la agrupación en el escenario generó sorpresa entre los asistentes del evento, donde muchos se preguntaban qué había ocurrido realmente.

A través de una transmisión en TikTok, el líder del grupo de cumbia explicó que Corazón Serrano sí asistió al evento, pero que la desorganización impidió su presentación. Según detalló, la agrupación estaba listo para tocar entre las 2:00 a. m. y 4:00 a. m., horario previamente acordado, pero los retrasos en el cronograma les impidieron subir al escenario. “No fue nuestra culpa, nosotros hemos estado ahí. La gente sabe, la gente nos ha visto. Hemos llegado un cuarto para las dos para tocar en nuestro horario, pero no se pudo”, afirmó.

¿Por qué Corazón Serrano no tocó en concierto de Yarita Lizeth?

La popular cantante Yarita Lizeth, conocida como 'La Chinita del Amor', celebró sus 15 años de trayectoria artística con un multitudinario concierto en el Parque Zonal Wiracocha, donde participaron reconocidas agrupaciones como Armonía 10 y La Bella Luz. Sin embargo, los asistentes se mostraron sorprendidos por la ausencia de Corazón Serrano, uno de los invitados más esperados de la noche. Aunque la agrupación piurana sí llegó al recinto, no logró presentarse en el escenario. Ante las críticas en redes sociales, Edwin Guerrerodecidió aclarar lo ocurrido.

Edwin Guerrero explicó que Corazón Serrano llegó antes del horario pactado para su presentación, luego de concluir otro show en Plaza Norte. “Nosotros gustosamente aceptamos esa propuesta de ir a su concierto, pero no sé si fue una desorganización de parte de la producción o quién lo tuvo que ver, pero Yarita Lizeth es inocente en todo esto. Estábamos programados de 2:00 a 4:00 de la mañana”, detalló el músico.

El líder de Corazón Serrano aclaró que su salida del evento no fue intencional ni por falta de compromiso. “Hay gente que dice que lo hicimos a propósito para no subir, pero eso jamás”, enfatizó Guerrero. El productor explicó que, debido a los cambios de último momento, otro grupo fue colocado en su horario, lo que generó confusión en la programación. Además, señaló que la agrupación debía viajar a Piura esa misma madrugada, por lo que tras conversar con los encargados y esperar el tiempo indicado, tuvieron que retirarse.

Edwin Guerrero felicita a Yarita Lizeth por organización de su aniversario

A pesar del incidente ocurrido durante el aniversario de Yarita Lizeth, el fundador de Corazón Serrano, Edwin Guerrero resaltó el esfuerzo de la artista puneña por innovar dentro del género folclórico y por ofrecer un espectáculo de gran nivel en el Parque Zonal Wiracocha, donde se reunieron miles de fanáticos.

“Quiero felicitar por el enorme conciertazo que ha hecho, la verdad, una artista folclórica que está apostando por cosas nuevas. Tremendo escenario, tremenda producción. Le deseo toda la felicidad del mundo”, expresó Guerrero. Sin embargo, también lamentó la desorganización que impidió su presentación, pese a que la agrupación llegó con anticipación. “Nosotros hemos estado con todo el cariño y el amor ahí, pero hubo una desorganización, no sé de quién, y nos hicieron esperar prácticamente, no subimos”, agregó.