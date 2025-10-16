HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO: alineaciones confirmadas
Espectáculos

Yarita Lizeth defiende a sus paisanos de Puno tras enfrentamiento con Phillip Butters: “Juliaca siempre se ha hecho respetar”

La cantante Yarita Lizeth mostró su apoyo a los pobladores de Juliaca, destacando su orgullo por la defensa de su tierra ante comentarios ofensivos de Phillip Butters. "El señor insultó, con unas palabras tan fuertes, que no se merecen mis hermanos del sur", dijo.

Phillip Butters generó indignación en Juliaca tras ofensas hacia manifestantes caídos. Fotos: Jenny Valdivia/La República/Agustín Sosa/La República
Phillip Butters generó indignación en Juliaca tras ofensas hacia manifestantes caídos. Fotos: Jenny Valdivia/La República/Agustín Sosa/La República

El pasado 8 de octubre, Phillip Butters visitó las instalaciones de radio La Decana, en Juliaca, y generó un fuerte rechazo entre los pobladores y organizaciones sociales de la región. Decenas de personas se concentraron fuera de la emisora para protestar contra el comentarista, quien tuvo expresiones ofensivas hacia los manifestantes asesinados en las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. Muchas personas condenaron el accionar de los pobladores, mientras que otros aseguraron que recibió lo que se merecía. En este frente está Yarita Lizeth, la artista que siempre se ha mostrado unida a sus paisanos.

En una entrevista con La República, la cantante Yarita Lizeth Yanarico expresó su total apoyo hacia sus paisanos de Juliaca y los defendió por, según ella, hacerse respetar ante una persona que los ha terruqueado en varias ocasiones. 

“Yo dije: ‘bravo, esa es mi Juliaca’. Me sentí orgullosa porque el señor insultó, con unas palabras tan fuertes que no se merecen mis hermanos del sur. Y pues ahí está la respuesta”, dijo con emoción. “Juliaca siempre se ha hecho respetar y se ha hecho sentir. Somos fuertes, somos rebeldes también. Somos trabajadores”, dijo con orgullo.

PUEDES VER: Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: 'No hemos peleado'

lr.pe

Yarita Lizeth y su inquebrantable lazo con Juliaca

No es la primera vez que Yarita Lizeth defiende a sus paisanos. Lo ha hecho años atrás, cuando prestó su bus para que los puneños puedan llegar a Lima y reclamar por los muertos que dejó el gobierno de Dina Boluarte. A pesar de que ese gesto le cerró puertas en la capital, la popular ‘Chinita del amor’ manifestó que siempre estará orgullosa de sus raíces. “Me siento bendecida porque es la tierra de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros. Mi tierra es muy sagrada para mí. Es mi lugar favorito”, comentó. 

Asimismo, la intérprete de ‘Mis cuernos’ indicó que le apena mucho cuando terceras personas menosprecian a sus paisanos. “Cuando veo que atacan a mis hermanos del sur, obviamente me siento mal y me da una cólera. Yo siempre voy a estar con ellos, siempre van a tener mi cariño porque soy una juliaqueña, una sureña, así que me identifico con mi pueblo. Soy aimara, tanto de papá y mamá”, sostuvo con tristeza.

Por otro lado, Yarita Lizeth aseguró que apoyar a sus paisanos le trajo fuertes consecuencias, sin embargo, no dudaría en volverlo a hacer. “Fue un problemón, me cerraron las puertas, no pude presentar en distintos lugares, en el Parque de la exposición no me dejaron. Empezaron a venir otros problemas. Eso no me ha frenado, sigo aquí trabajando porque lo que hago, que es cantar, no es un delito. Y lo que hice por mis hermanos tampoco es un delito. Es amor. Claro que lo volvería a hacer… una y mil veces”, concluyó.

PUEDES VER: Patric Lundberg, aún esposo de Yarita Lizeth, reaparece en redes con emotivo mensaje tras terminar con la artista folclórica

lr.pe

Yarita Lizeth celebrará sus 15 años a lo grande

Por otro lado, la cantante de Juliaca expresó su emoción al promocionar su próximo concierto en Lima, con el que celebrará sus 15 años de carrera artística. El reencuentro con sus fans será este 31 de octubre en el Parque Zonal Wiracocha, en San Juan de Lurigancho. Entre los artistas invitados están Corazón Serrano, Armonía 10 de Walther Lozada, Son del Duke y La Bella Luz.

Yarita Lizeth celebrará sus 15 años de carrera en San Juan de Lurigancho. Foto: difusión.

Yarita Lizeth celebrará sus 15 años de carrera en San Juan de Lurigancho. Foto: difusión.

