Yarita Lizeth feliz por celebrar sus 15 años de carrera en San Juan de Lurigancho. Fotos: difusión/Mabel Alva / URPI-LR | Fotos: difusión/Mabel Alva / URPI-LR

Tras la sorpresiva salida de Cielo Fernández de Son del Duke para fichar por Corazón Serrano, la agrupación chiclayana vuelve a atravesar uno de sus momentos más críticos en su historia. Esta vez, tuvieron que cancelar varios eventos en la capital debido a las renuncias de parte de su delantera musical. Sin embargo, Yarita Lizeth aseguró que el grupo sí estará en su aniversario.

En conversación con La República, la popular ‘Chinita del amor’ confirmó que todos los artistas que anunciaron para su aniversario (Corazón Serrano, Son del Duke, La Bella Luz y Armonía 10 de Walther Lozada), sí llegarán al evento que se realizará este viernes 31 de octubre en el Parque Zonal Wiracocha, ubicado en San Juan de Lurigancho.

Yarita Lizeth sobre Son del Duke: “Son responsables”



Yarita Lizeth Yanarico estuvo en las instalaciones del Parque Zonal Wiracocha para verificar las medidas de seguridad y el gran escenario que instalarán para que pueda realizar su aniversario de manera óptima. Al ser consultada sobre si llegará Son del Duke, la artista puneña indicó que le han reconfirmado.

“Que vengan los que vengan, pues. Imagino que al toque ya, van a tener su reemplazo y todo, pero ni modo”, comentó Yarita Lizeth. Luego, la reportera de La República volvió a preguntar: “¿Te han confirmado que van a venir igual?”, a lo que la intérprete de ‘Tus cuernos’ dijo: “Sí, está confirmado. Dijeron que van a venir, si no lo hubiéramos quitado de la cartelera. Son muy responsables”.

Por otro lado, Yanarico manifestó que la mañana del viernes 31 de octubre realizarán una última prueba de sonido, donde al parecer estará Son del Duke. Al parecer estarán Thamara Gómez, Paola Rubio, Jennifer Cirilo y más artistas que han decidido continuar en el grupo leonardino.

Yarita Lizeth abre su corazón en entrevista



Además de dar detalles del espectáculo que ofrecerá por su aniversario, Yarita Lizeth reveló que no ha sido fácil construir su carrera. “No es fácil, pero tampoco es imposible. En todo este trayecto de mi vida, me han pasado mil cosas. Hemos tenido subidas y bajadas. También he cometido muchos errores y esos errores me han enseñado a superarme más”, manifestó.

