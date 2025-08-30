HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     
Espectáculos

Estrella Torres confiesa que fue obligada a renunciar a Corazón Serrano y expone el drama que vivió: "Mi padre había fallecido"

"Mi padre había fallecido y yo estaba apoyando a mi familia", reveló Estrella Torres visiblemente conmovida en una sentida entrevista, en la cual reveló que una serie de presiones internas la llevaron a renunciar a Corazón Serrano.

Estrella Torres sorprendió con sus recientes declaraciones sobre Corazón Serrano. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Estrella Torres sorprendió con sus recientes declaraciones sobre Corazón Serrano. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Estrella Torres ofreció una reciente entrevista para el podcast de Chucho Valderrama y contó varios detalles inéditos de su paso por Corazón Serrano. La cantante señaló que, en su momento, desde la propia agrupación de cumbia se hizo creer al público que ella había tomado la decisión de renunciar a sus 17 años, sin embargo, durante la conversación, desmintió este hecho y reveló que fue obligada a tomar esta decisión por presiones internas.

Asimismo, contó que este episodio vivido dentro del grupo piurano se juntó con el fallecimiento de su padre, quien perdió la vida solo 6 meses antes de este suceso. "Mi papá había fallecido 6 meses antes, entonces yo estaba con todavía con el dolor y yo estaba apoyando a mi familia", expresó la intérprete de '4 mentiras', revelando el vía crucis que tuvo que afrontar tras quedarse fuera de Corazón Serrano.

PUEDES VER: Estrella Torres expone trato especial de Edwin Guerrero en Corazón Serrano y destapa la verdad de su vínculo: 'Hubo malos entendidos'

lr.pe

Estrella Torres revela que fue obligada a dejar Corazón Serrano

Un incidente que la involucró a ella, a Lesly (Águila) y las exparejas de ambas, fue el detonante inicial para la abrupta salida de Estrella Torres de Corazón Serrano. Según contó la cumbiambera en la reciente entrevista, Lorenzo Guerrero, uno de sus jefes, se molestó con ella, pero, aun así, intentó negociar el aumento de sueldo que le habían prometido. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando, luego de las negociaciones, le respondieron con un firme "mándame tu carta de renuncia".

"Era mucha la insistencia de mandar mi carta de renuncia, que yo me sentí mal, pues yo no quería irme del grupo, yo quería estar todavía, porque en ese entonces estábamos Yrma (Guerrero), Thamara (Gómez) y Nicole", expresó Estrella Torres, quien también aprovechó para desmentir a la agrupación, la cual, en aquel entonces, argumentó que la decisión de abandonar el grupo había sido exclusivamente de ella.

"Se hizo un comunicado diciendo que yo había renunciado, cosa que nunca fue así. Así no fueron las cosas. Se hizo grande (todo) y se empezaron a decir cosas que no eran, que yo había pedido S/3.000, que le había pegado a Thamara, muchas cosas que eran mentira", aseguró la expareja de Tommy Portugal.

PUEDES VER: Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: 'Estoy firme con mi decisión'

lr.pe

El peor momento de la carrera de Estrella Torres: sin trabajo tras el fallecimiento de su padre

Tras esta abrupta salida de Corazón Serrano, Estrella Torres, quien ahora sería pretendida por Son del Duke, confiesa que no encontraba su rumbo. Solo 6 meses antes de este hecho, la cantante había afrontado la dura pérdida de su padre, por lo que, según confiesa, ella era el sostén de su familia. "Mi papá había fallecido 6 meses antes, entonces yo estaba todavía con el dolor y estaba apoyando a mi familia (...) sigo siendo el soporte, pero en ese tiempo más todavía porque mi papá había fallecido y era algo imposible renunciar al grupo", expresó.

Esta aclaración de Estrella Torres llega luego de que, durante su etapa en Puro Sentimiento, Thamara Gómez, su compañera de agrupación, le contara que en la interna de Corazón Serrano se especulaban diversas teorías sobre su salida. "Me contó lo que había pasado dentro del grupo. Decían que yo había renunciado, que me había ido porque quería hacer un proyecto personal con mi expareja, que quería hacer mi propio grupo con él y era mentira porque tenía un contrato", sentenció.

Notas relacionadas
Estrella Torres expone trato especial de Edwin Guerrero en Corazón Serrano y destapa la verdad de su vínculo: "Hubo malos entendidos"

Estrella Torres expone trato especial de Edwin Guerrero en Corazón Serrano y destapa la verdad de su vínculo: "Hubo malos entendidos"

LEER MÁS
Estrella Torres sorprende al cantar con Son del Duke en medio de rumores sobre su incorporación

Estrella Torres sorprende al cantar con Son del Duke en medio de rumores sobre su incorporación

LEER MÁS
Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: "Estoy firme con mi decisión"

Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: "Estoy firme con mi decisión"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

LEER MÁS
Estrella Torres expone trato especial de Edwin Guerrero en Corazón Serrano y destapa la verdad de su vínculo: "Hubo malos entendidos"

Estrella Torres expone trato especial de Edwin Guerrero en Corazón Serrano y destapa la verdad de su vínculo: "Hubo malos entendidos"

LEER MÁS
'Prima' de Josimar confiesa que salsero le pidió tener un hijo y lo encara por negar paternidad: "Es poco hombre"

'Prima' de Josimar confiesa que salsero le pidió tener un hijo y lo encara por negar paternidad: "Es poco hombre"

LEER MÁS
Magaly Medina lanza fuertes comentarios sobre pelea entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza: "Se tienen hambre"

Magaly Medina lanza fuertes comentarios sobre pelea entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza: "Se tienen hambre"

LEER MÁS
Magaly Medina admite inesperado encuentro con Gisela Valcárcel en Miami pese a duras críticas: "Hemos viajado juntas"

Magaly Medina admite inesperado encuentro con Gisela Valcárcel en Miami pese a duras críticas: "Hemos viajado juntas"

LEER MÁS
Jefferson Farfán estaría consternado tras liberación de su primo 'Cri Cri' y buscarían apelar, según Tilsa Lozano

Jefferson Farfán estaría consternado tras liberación de su primo 'Cri Cri' y buscarían apelar, según Tilsa Lozano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Espectáculos

"¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

Aldo Miyashiro impacta al revelar que formalizó su relación con Gia Rosalino ante los padres de la actriz: "Decidimos ir para adelante"

Youna dedica emotiva despedida a su hija con Samahara Lobatón antes de separarse en Estados Unidos: “Seguir luchando por ti"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota