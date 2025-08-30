Estrella Torres ofreció una reciente entrevista para el podcast de Chucho Valderrama y contó varios detalles inéditos de su paso por Corazón Serrano. La cantante señaló que, en su momento, desde la propia agrupación de cumbia se hizo creer al público que ella había tomado la decisión de renunciar a sus 17 años, sin embargo, durante la conversación, desmintió este hecho y reveló que fue obligada a tomar esta decisión por presiones internas.

Asimismo, contó que este episodio vivido dentro del grupo piurano se juntó con el fallecimiento de su padre, quien perdió la vida solo 6 meses antes de este suceso. "Mi papá había fallecido 6 meses antes, entonces yo estaba con todavía con el dolor y yo estaba apoyando a mi familia", expresó la intérprete de '4 mentiras', revelando el vía crucis que tuvo que afrontar tras quedarse fuera de Corazón Serrano.

Estrella Torres revela que fue obligada a dejar Corazón Serrano

Un incidente que la involucró a ella, a Lesly (Águila) y las exparejas de ambas, fue el detonante inicial para la abrupta salida de Estrella Torres de Corazón Serrano. Según contó la cumbiambera en la reciente entrevista, Lorenzo Guerrero, uno de sus jefes, se molestó con ella, pero, aun así, intentó negociar el aumento de sueldo que le habían prometido. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando, luego de las negociaciones, le respondieron con un firme "mándame tu carta de renuncia".

"Era mucha la insistencia de mandar mi carta de renuncia, que yo me sentí mal, pues yo no quería irme del grupo, yo quería estar todavía, porque en ese entonces estábamos Yrma (Guerrero), Thamara (Gómez) y Nicole", expresó Estrella Torres, quien también aprovechó para desmentir a la agrupación, la cual, en aquel entonces, argumentó que la decisión de abandonar el grupo había sido exclusivamente de ella.

"Se hizo un comunicado diciendo que yo había renunciado, cosa que nunca fue así. Así no fueron las cosas. Se hizo grande (todo) y se empezaron a decir cosas que no eran, que yo había pedido S/3.000, que le había pegado a Thamara, muchas cosas que eran mentira", aseguró la expareja de Tommy Portugal.

El peor momento de la carrera de Estrella Torres: sin trabajo tras el fallecimiento de su padre

Tras esta abrupta salida de Corazón Serrano, Estrella Torres, quien ahora sería pretendida por Son del Duke, confiesa que no encontraba su rumbo. Solo 6 meses antes de este hecho, la cantante había afrontado la dura pérdida de su padre, por lo que, según confiesa, ella era el sostén de su familia. "Mi papá había fallecido 6 meses antes, entonces yo estaba todavía con el dolor y estaba apoyando a mi familia (...) sigo siendo el soporte, pero en ese tiempo más todavía porque mi papá había fallecido y era algo imposible renunciar al grupo", expresó.

Esta aclaración de Estrella Torres llega luego de que, durante su etapa en Puro Sentimiento, Thamara Gómez, su compañera de agrupación, le contara que en la interna de Corazón Serrano se especulaban diversas teorías sobre su salida. "Me contó lo que había pasado dentro del grupo. Decían que yo había renunciado, que me había ido porque quería hacer un proyecto personal con mi expareja, que quería hacer mi propio grupo con él y era mentira porque tenía un contrato", sentenció.