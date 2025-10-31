HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Alianza Lima vs. Melgar por el Torneo Clausura
EN VIVO | Alianza Lima vs. Melgar por el Torneo Clausura     EN VIVO | Alianza Lima vs. Melgar por el Torneo Clausura     EN VIVO | Alianza Lima vs. Melgar por el Torneo Clausura     
Espectáculos

Paola Rubio anuncia su salida de Son del Duke y comparte mensaje: "Ya no se sentía como una familia"

La cantante Paola Rubio sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya no pertenece a la agrupación 'Son del Duke'. "Di todo de mí por el bien de la marca", señaló.

Paola Rubio anuncia su salida de Son del Duke y comparte mensaje.
Paola Rubio anuncia su salida de Son del Duke y comparte mensaje. | Foto: Composición LR.

Paola Rubio confirmó su salida de la agrupación 'Son del Duke' a través de un comunicado difundido por sus redes sociales. "Solo quiero desearle lo mejor al señor Alex Duque", se lee.

"Hoy quiero contarles que dejo de pertenecer a la agrupación Son del Duke", se lee en el comunicado, el cual ha sorprendido a todos los seguidores la reconocida agrupación norteña. Esto en medio de una renuncia masiva, entre quienes destacan: Ale Seijas, Kassandra Chanamé y Jairo Campos.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood
Comunicado de Paola Rubio.

Comunicado de Paola Rubio.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Integrantes de Son del Duke lanzan indirecta a Ale Seijas tras su salida: “Cielito Fernández, la verdadera ‘Chica rap’”

Integrantes de Son del Duke lanzan indirecta a Ale Seijas tras su salida: “Cielito Fernández, la verdadera ‘Chica rap’”

LEER MÁS
Edwin Guerrero descarta 'jalar' a Ale Seijas a Corazón Serrano tras renunciar a Son del Duke: "Me han tildado de quitacantantes"

Edwin Guerrero descarta 'jalar' a Ale Seijas a Corazón Serrano tras renunciar a Son del Duke: "Me han tildado de quitacantantes"

LEER MÁS
Yarita Lizeth confirma que Son del Duke llegará a su aniversario tras renuncias masivas: “Imagino que van a tener sus reemplazos”

Yarita Lizeth confirma que Son del Duke llegará a su aniversario tras renuncias masivas: “Imagino que van a tener sus reemplazos”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

LEER MÁS
Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

LEER MÁS
Luisito Sánchez confiesa estar preocupado por su hijo tras las revelaciones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad'

Luisito Sánchez confiesa estar preocupado por su hijo tras las revelaciones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad'

LEER MÁS
Jesús Barco se lamenta al ver mal de salud a su hija tras reencontrarse con ella luego de su ruptura con Melissa Klug

Jesús Barco se lamenta al ver mal de salud a su hija tras reencontrarse con ella luego de su ruptura con Melissa Klug

LEER MÁS
Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas sobre su físico y abandona furioso su programa: “Tus chistes no son de agrado"

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas sobre su físico y abandona furioso su programa: “Tus chistes no son de agrado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Espectáculos

La verdad de Thalía Vera: reina de belleza lanza grave acusación contra Jessica Newton y revela cuánto gastó en el concurso

Edwin Guerrero descarta 'jalar' a Ale Seijas a Corazón Serrano tras renunciar a Son del Duke: "Me han tildado de quitacantantes"

Abogado de Christian Cueva afirma que el futbolista podría llevar a prisión a Pamela López si vuelve a mencionarlo públicamente

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025