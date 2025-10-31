Paola Rubio anuncia su salida de Son del Duke y comparte mensaje: "Ya no se sentía como una familia"
La cantante Paola Rubio sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya no pertenece a la agrupación 'Son del Duke'. "Di todo de mí por el bien de la marca", señaló.
Paola Rubio confirmó su salida de la agrupación 'Son del Duke' a través de un comunicado difundido por sus redes sociales. "Solo quiero desearle lo mejor al señor Alex Duque", se lee.
"Hoy quiero contarles que dejo de pertenecer a la agrupación Son del Duke", se lee en el comunicado, el cual ha sorprendido a todos los seguidores la reconocida agrupación norteña. Esto en medio de una renuncia masiva, entre quienes destacan: Ale Seijas, Kassandra Chanamé y Jairo Campos.
Comunicado de Paola Rubio.
Noticia en desarrollo...