Paola Rubio anuncia su salida de Son del Duke y comparte mensaje. | Foto: Composición LR.

Paola Rubio confirmó su salida de la agrupación 'Son del Duke' a través de un comunicado difundido por sus redes sociales. "Solo quiero desearle lo mejor al señor Alex Duque", se lee.

"Hoy quiero contarles que dejo de pertenecer a la agrupación Son del Duke", se lee en el comunicado, el cual ha sorprendido a todos los seguidores la reconocida agrupación norteña. Esto en medio de una renuncia masiva, entre quienes destacan: Ale Seijas, Kassandra Chanamé y Jairo Campos.

Comunicado de Paola Rubio.

Noticia en desarrollo...