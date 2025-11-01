HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     
Espectáculos

Bill Orosco revela que Deyvis Orosco se mantiene alejado de su familia tras conflictos personales: “No va a ver a mi abuela”

“No va a ver a mi abuela” confesó Bill Orosco, quien lamentó que su primo Deyvis Orosco se distancie de la familia tras los conflictos personales que los separaron.

Bill Orosco se sinceró sobre el distanciamiento de su primo Deyvis Orosco. Foto: composición LR/difusión/ATV
Bill Orosco se sinceró sobre el distanciamiento de su primo Deyvis Orosco. Foto: composición LR/difusión/ATV

El cantante Bill Orosco rompió su silencio y habló abiertamente sobre el distanciamiento con su primo Deyvis Orosco, con quien comparte una historia musical marcada por el legado de Johnny Orosco. En una entrevista con Magaly Medina, el intérprete reveló que la relación entre ambos cambió tras el conflicto legal que enfrentaron hace un tiempo, lo que ha afectado profundamente la unión familiar.

“Mi primo no va a ver a mi abuela”, declaró Bill Orosco en la entrevista, ya que el distanciamiento con su primo Deyvis afectó las reuniones familiares que solían celebrarse en cada Navidad, como era tradición en la familia del cantante de 24 años.

Ana Lucía Urbina reaparece en concierto de Corazón Serrano y muestra su nueva imagen tras intervención estética

lr.pe

Bill Orosco confiesa que su primo Deyvis Orosco se distancia de la familia

Durante la entrevista, Bill Orosco recordó con nostalgia las celebraciones que compartía junto a su primo Deyvis, el popular 'Bomboncito de la cumbia', cuando la música y la unión familiar eran los pilares de sus encuentros. Sin embargo, tras los desacuerdos legales que enfrentaron, ambos tomaron caminos separados y, desde entonces, no ha habido acercamientos ni reconciliación.

“Nosotros la pasábamos toda la Navidad juntos, siempre”, expresó el artista, lamentando que ahora la relación se encuentre fría y distante. Según contó, la ausencia de Deyvis Orosco, quien está casado con Cassandra Sánchez de Lamadrid, también ha afectado a su abuela, quien era el corazón de las reuniones familiares y hoy no recibe su visita.

El cantante reconoció que este distanciamiento ha cambiado la dinámica entre todos los miembros de la familia, especialmente en fechas importantes. Pese a ello, Bill Orosco mantiene la esperanza de que algún día puedan retomar el contacto y recuperar la armonía que los caracterizaba en el pasado.

Abogado de Christian Cueva afirma que el futbolista podría llevar a prisión a Pamela López si vuelve a mencionarlo públicamente

lr.pe

Bill Orosco recuerda la humildad que le enseñaron en la familia

Bill Orosco evitó entrar en polémicas al responder sobre si el éxito y la fama habrían influido en la conducta de su primo Deyvis. “No sé si lo haya perdido o lo haya olvidado, él mismo sabe si ha cambiado”, señaló.

El intérprete aprovechó la oportunidad para recordar las enseñanzas que sus tíos y su madre le transmitieron desde pequeño, la humildad y la autenticidad como valores fundamentales en la vida y la carrera artística. “Siempre mantén esa humildad”, recordó.

