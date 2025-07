Cassandra Sánchez, esposa de Deyvis Orosco, celebró con emoción junto al cantante de cumbia la graduación del nido de su hijo. La joven empresaria y manager del certamen de belleza Miss Perú expresó con orgullo su felicidad al ver a su primogénito alcanzar este importante logro en su camino académico.

Mediante sus redes sociales, Cassandra Sánchez publicó numerosas fotos al lado de su pequeño y su esposo, en las que refleja el profundo vínculo que los une: “Hoy Milán se graduó del nido y no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Convertirme en mamá cambió mi vida para siempre. Me hizo más fuerte, más paciente, más real y, sobre todo, profundamente agradecida”, escribió en su cuenta personal de Instagram.

La celebración junto a Deyvis Orosco

La felicidad, inevitablemente, estuvo presente en un momento tan importante como el de la graduación. La pareja compartió su felicidad en sus redes sociales y las reacciones de los usuarios no tardaron en felicitar a la pareja por el logro de su hijo: “Mientras tú crecías, yo también lo hacía y así será siempre. En cada paso, en cada caída, en cada logro, siempre estaré ahí. En primera fila, aplaudiéndote con el corazón. Feliz graduación, mi amor. Mi pequeño valiente”, concluyó su publicación.

El popular cantante de cumbia tampoco se quedó atrás y en sus redes sociales también expresó su orgullo por su pequeño hijo: “Anoche estuve en Chao, a 6 horas de Lima. Hoy, a las 9:30 a. m., ya estaba de regreso… con el corazón en primera fila. Porque no hay cansancio cuando se trata de aplaudir los pasos de quien más amas”, sostuvo en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Deyvis Orosco tras la graduación de su hijo. Foto: cuenta personal IG Deyvis Orosco

Los planes de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco

La pareja recientemente anunció a sus seguidores una de las noticias más esperadas: la compra de su nueva casa, la cual ha sido un sueño que han estado construyendo juntos desde hace años.

En un video compartido en sus redes sociales, la exmodelo muestra los avances finales de la construcción de su casa. Muy pronto, ella y su familia estrenarán su nuevo hogar, un lugar donde comenzarán un nuevo capítulo de sus vidas junto a su hijo.