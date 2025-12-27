La faceta como cantante del futbolista Christian Cueva fue recientemente criticada por la exintegrante de Alma Bella, Norka Ascue, quien consideró que el popular 'Aladino' no brindaría un buen espectáculo al público en sus presentaciones debido a una falta de talento y entrega artística. A través de una entrevista, la cantante emitió una serie de cuestionamientos a su incursión en la música cumbia al lado de Pamela Franco.

"Creo que tiene que tiene que haber un respeto al público. Si no tienes talento o voz, mínimo hay que ver la manera de entregar un buen espectáculo al público", señaló para El Trome, de la misma forma que puso en tela de juicio que figuras del medio sin preparación musical se lancen al canto. "Lamentablemente, hay personajes que se están lanzando a ser cantantes, sin embargo, hay gente a quienes les gusta ver payasos", dijo.

Norka Ascue cuestiona presentaciones musicales de Christian Cueva

Para Norka Ascue, el problema no solo se trataría de la ausencia de habilidades en el canto, sino también, señaló que el futbolista no se esforzaría por ofrecer una adecuada vestimenta en los shows junto a Franco. Por esa razón, también cuestionó su desempeño artístico en los escenarios. "Creo que está en las nubes porque ni siquiera se preocupa por subir al escenario de forma presentable, sino parece que estuviera en pijama", indicó.

Asimismo, la cantante opinó que los enfrentamientos públicos que le ha tocado vivir a Cueva han comprometido de alguna manera su faceta en el fútbol. Por último, se mostró en desacuerdo por la exposición de su romance con Pamela Franco, algo que según ella, ha terminado por 'cansar' al público.

"Se cree un ídolo, hay mucha soberbia de su parte y no se da cuenta de que su carrera futbolística está sepultada por tantos escándalos y morbo. (...) Creo que ya saturaron el mercado (Christian y Pamela) con su telenovela, que es demasiado forzada", sentenció.