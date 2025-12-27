HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Excantante de Alma Bella, Norka Ascue, cuestiona incursión de Christian Cueva en la música: "Está en las nubes"

La cantante Norka Ascue señaló que el futbolista no cuenta con el talento artístico, a la vez que cuestionó la calidad de su puesta en escena en los shows junto a su pareja Pamela Franco. 

Norka Ascue opinó sobre faceta musical de Christian Cueva. Foto: Composición LR/tabacomarinooficial
Norka Ascue opinó sobre faceta musical de Christian Cueva. Foto: Composición LR/tabacomarinooficial

La faceta como cantante del futbolista Christian Cueva fue recientemente criticada por la exintegrante de Alma Bella, Norka Ascue, quien consideró que el popular 'Aladino' no brindaría un buen espectáculo al público en sus presentaciones debido a una falta de talento y entrega artística. A través de una entrevista, la cantante emitió una serie de cuestionamientos a su incursión en la música cumbia al lado de Pamela Franco.

"Creo que tiene que tiene que haber un respeto al público. Si no tienes talento o voz, mínimo hay que ver la manera de entregar un buen espectáculo al público", señaló para El Trome, de la misma forma que puso en tela de juicio que figuras del medio sin preparación musical se lancen al canto. "Lamentablemente, hay personajes que se están lanzando a ser cantantes, sin embargo, hay gente a quienes les gusta ver payasos", dijo.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

PUEDES VER: Pamela López asegura que Christian Cueva hizo llorar a sus hijos en Navidad: "Seguiré defendiéndolos"

lr.pe

Norka Ascue cuestiona presentaciones musicales de Christian Cueva

Para Norka Ascue, el problema no solo se trataría de la ausencia de habilidades en el canto, sino también, señaló que el futbolista no se esforzaría por ofrecer una adecuada vestimenta en los shows junto a Franco. Por esa razón, también cuestionó su desempeño artístico en los escenarios. "Creo que está en las nubes porque ni siquiera se preocupa por subir al escenario de forma presentable, sino parece que estuviera en pijama", indicó.

Asimismo, la cantante opinó que los enfrentamientos públicos que le ha tocado vivir a Cueva han comprometido de alguna manera su faceta en el fútbol. Por último, se mostró en desacuerdo por la exposición de su romance con Pamela Franco, algo que según ella, ha terminado por 'cansar' al público.

"Se cree un ídolo, hay mucha soberbia de su parte y no se da cuenta de que su carrera futbolística está sepultada por tantos escándalos y morbo. (...) Creo que ya saturaron el mercado (Christian y Pamela) con su telenovela, que es demasiado forzada", sentenció.

Notas relacionadas
Pamela López asegura que Christian Cueva hizo llorar a sus hijos en Navidad: "Seguiré defendiéndolos"

Pamela López asegura que Christian Cueva hizo llorar a sus hijos en Navidad: "Seguiré defendiéndolos"

LEER MÁS
Pamela López publica videollamada de Christian Cueva durante celebración navideña en aparente estado de ebriedad

Pamela López publica videollamada de Christian Cueva durante celebración navideña en aparente estado de ebriedad

LEER MÁS
Christian Cueva ve gran proyección en futbolista que fue titular en el triunfo 2-0 de la selección peruana contra Bolivia: "Mucho talento"

Christian Cueva ve gran proyección en futbolista que fue titular en el triunfo 2-0 de la selección peruana contra Bolivia: "Mucho talento"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mariella Zanetti lanza fuerte comentario sobre Mónica Cabrejos en la radio, pero se entera de que estaba en vivo: "Mutea"

Mariella Zanetti lanza fuerte comentario sobre Mónica Cabrejos en la radio, pero se entera de que estaba en vivo: "Mutea"

LEER MÁS
Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

LEER MÁS
Francisca Aronsson llega a Suecia y sorprende al mostrar cómo celebra la Navidad en su país natal: “Es muy típico de aquí”

Francisca Aronsson llega a Suecia y sorprende al mostrar cómo celebra la Navidad en su país natal: “Es muy típico de aquí”

LEER MÁS
Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, explica por qué lo vieron junto a Ana Lucía Urbina y exige que no los vinculen más: "No hablen tonterías"

Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, explica por qué lo vieron junto a Ana Lucía Urbina y exige que no los vinculen más: "No hablen tonterías"

LEER MÁS
Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

LEER MÁS
Darinka Ramírez sorprende al dar detalles inéditos sobre quién sería el padre de su segunda bebé: “Alguien que supo querer a mi hija”

Darinka Ramírez sorprende al dar detalles inéditos sobre quién sería el padre de su segunda bebé: “Alguien que supo querer a mi hija”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Espectáculos

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Son del Duke presenta a la gemela de Ana Lucía Urbina como su nueva integrante: "2026 se viene con fuerza"

Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025