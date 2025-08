Deyvis Orosco reta al anfitrión de La Noche Dorada para la próxima edición: "He peleado bastante"

Deyvis Orosco se presentó con su grupo Néctar en uno de los números musicales de La Noche Dorada 2025, evento de boxeo amateur entre streamers organizado por ElZeein. El cumbiambero, sin embargo, fue más allá y retó al anfitrión del evento, Metz, a una pelea para la próxima edición.

El 'Bomboncito de la cumbia' sorprendió a muchos al confesar que ya tenía cierta experiencia en combate y propuso también realizar el evento en alguna ciudad fuera de Lima, como Arequipa. Metz, conocido como host de la FMS, trató de excusarse del reto y el cantante reaccionó con risas.

Así fue el reto de Deyvis Orosco a Metz

Cuando ElZeein le consultó a Deyvis Orosco si aparecería en La Noche Dorada 2 "cantando o peleando", el artista respondió: "Depende. ¿Sabes qué me gusta? Yo he peleado bastante todos los años de mi vida". Luego, Metz preguntó al líder de Néctar contra quién le gustaría pelear, y este le dijo: "Contigo puede ser".

En ese momento, el host de la velada trató de recular ante la propuesta de Deyvis, que despertó la emoción de los presentes: "Me encantaría, pero creo que tu equipo de producción no quisiera tener mal ese rostrocito de bebe que tienes". Zeein reaccionó con un sonoro "¡Correlóooooon!", mientras el cantante echaba a reír.

Orosco también mencionó sus ganas de "descentralizar" el evento. "No producirlo en Lima, sino que tú y yo llevemos esto a nivel nacional. Por ejemplo, Arequipa", fue la propuesta que lanzó el cantante y que fue muy bien recibida por ElZeein.

Los usuarios en redes como TikTok se tomaron con humor el atrevido reto de Deyvis Orosco a Metz y le sugirieron otros posibles rivales, como su primo Bill Orosco o Mateo Garrido Lecca. Inclusive, la usuaria Anilove propuso, en los comentarios de un clip de Cliperofrio, otras peleas entre personajes de la farándula, como Cristian Domínguez vs. Leonard León, Magaly vs. Gisela o Carlos Cacho vs. Koki Belaúnde.

Todavía no se ha confirmado de manera oficial si habrá una segunda edición de La Noche Dorada, pero todo parece apuntar en esa dirección, no solo por las expresiones de Zein durante el evento, sino también por el rotundo éxito de este, al haberse vendido todas las entradas y lograr una audiencia en vivo superior al millón de espectadores en Kick.