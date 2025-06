De Comas a Miraflores: Bill Orosco impacta con su lujoso departamento y exclusiva colección de relojes y perfumes

Bill Orosco, el primo de Deyvis Orosco con quien mantuvo una batalla legal por el uso del apellido, sorprendió al mostrar su nuevo estilo de vida. Ahora afincado en Miraflores, el joven cantante dejó atrás su vida en Comas, Collique, donde fue víctima de un atentado por extorsión

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Desde su nuevo departamento, Bill presumió su exclusiva colección de relojes y perfumes, y recordó con orgullo que antes trabajó como reciclador, ambulante y en obras de construcción.

El programa ‘Magaly TV: la firme’ presentó imágenes inéditas en las que el artista, de 24 años, y sobrino del mítico Johnny Orosco, explicó que se vio obligado a mudarse por seguridad. “Me mudé más que todo por necesidad, más que por lujo. Si fuera solo, yo me quedaría en Comas. No soy solo, tengo mis hermanos y dije, ellos tampoco pueden pasar por esta situación, así que me los traigo conmigo”, señaló.

Bill Orosco presume su nuevo departamento, relojes rolex y perfumes de marca

Durante la entrevista con el programa de Magaly Medina, Bill Orosco abrió las puertas de su nuevo departamento en Miraflores y mostró su lado más íntimo: su habitación. Allí, el cantante en ascenso presentó sus artículos personales más anhelados, como sus perfumes de reconocidas marcas, entre ellos Paco Rabanne y Jean-Paul Gaultier, así como un reloj rolex que recibió como obsequio. “Este Rolex fue un regalo. No sabría decirte cuánto costó, pero me lo dieron con mucho cariño”, expresó.

Mientras presumía sus nuevos lujos, Bill Orosco recordó los difíciles momentos que vivió antes de alcanzar la fama. Trabajó en reciclaje, venta de comida y construcción. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando un familiar lo grabó cantando y el video se volvió viral en TikTok, lo que lo catapultó a la fama y le permitió dedicarse de lleno a la música.

Bill Orosco le gana batalla legal a Deyvis y podrá usar su apellido en los escenarios

Bill Orosco celebró con entusiasmo el fallo a su favor en la disputa legal que mantenía con su primo, Deyvis Orosco. Según resolvió Indecopi, el joven cantante tiene derecho a seguir usando el apellido Orosco en su carrera artística, lo que representa un paso importante en su camino como heredero del legado musical de su familia.

La controversia comenzó cuando Deyvis intentó impedir que su primo utilizara el apellido en presentaciones públicas. Incluso le envió una carta notarial en la que le exigía dejar de interpretar los temas de su padre, el recordado Johnny Orosco, fundador del Grupo Néctar, advirtiéndole posibles sanciones legales. Sin embargo, con esta resolución, Bill podrá continuar cantando los éxitos de su tío y usar legalmente el apellido que lo identifica en el mundo artístico.