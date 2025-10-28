HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Cantante Ale Seijas renuncia a Son del Duke para priorizar su bienestar emocional: “No me hacían sentir cómoda”

Ale Seijas se despidió de Son del Duke con un sorpresivo comunicado, en el que reveló conflictos con la dirección de la orquesta. A pesar de su salida, la cumbiambera confirmó que no se alejará de la música y anticipó nuevos proyectos.

Ale Seijas se despide de Son del Duke en un sorpresivo anuncio el 27 de octubre, priorizando su bienestar emocional tras conflictos con la dirección de la orquesta. Fotos: Instagram/Ale Seijas/Facebook/Son del Duke
Ale Seijas se despide de Son del Duke en un sorpresivo anuncio el 27 de octubre, priorizando su bienestar emocional tras conflictos con la dirección de la orquesta. Fotos: Instagram/Ale Seijas/Facebook/Son del Duke

Son del Duke es tal vez la agrupación revelación de los últimos meses. Desde que se viralizaron con sus pegajosos temas, los contratos empezaron a ‘llover’. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. Tras la salida de Cielo Fernández, conocida como la primera ‘Chica rap’, la orquesta no tuvo mejor idea de reemplazarla con Ale Seijas. A pesar de que al inicio las comparaban, la joven logró ganarse el corazón de los fanáticos, quienes justamente se han quedado sorprendidos por su inesperada renuncia.

El último lunes 27 de octubre, Ale Seijas generó revuelo en redes sociales con su comunicado, en el que anunciaba su salida de Son del Duke para priorizar su paz y tranquilidad. “Esta decisión no ha sido fácil, pero llegó el momento de priorizar mi bienestar emocional, ya que había situaciones y actitudes dentro del entorno que ya no me hacían sentir cómoda”, dijo.

PUEDES VER: Ale Seijas, vocalista de Son del Duke, confiesa que se convirtió en madre a los 16 años: 'Va a cumplir tres años'

Ale Seijas se va de Son del Duke

En su comunicado, compartido en sus diversas redes sociales, la cantante de cumbia expuso que no ha sido bien tratada por los altos mandos de la agrupación. “A pesar de todo, siempre guardaré los mejores recuerdos de los momentos vividos en la orquesta”, manifestó la intérprete de temas como ‘Mix lo siento’, ‘Mix llorarás’, ‘Mix qué bello’ y ‘Mix ámame’.

Ale Seijas compartió su decisión en redes sociales, agradeciendo a Alex Duke y a los seguidores, y resaltando que siempre guardará buenos recuerdos de la agrupación. Foto: Instagram/Ale Seijas

Ale Seijas compartió su decisión en redes sociales, agradeciendo a Alex Duke y a los seguidores, y resaltando que siempre guardará buenos recuerdos de la agrupación. Foto: Instagram/Ale Seijas

“Quiero expresar mi agradecimiento profundo al Sr. Alex Duke por brindarme la oportunidad de formar parte de este proyecto tan hermoso. A todos ustedes, mi gente, gracias por el apoyo incondicional, por el cariño y por hacerme sentir parte de esta gran familia musical. Siempre estaré agradecida por todo lo que he aprendido y por cada uno de ustedes”, añadió Seijas.

Asimismo, la exvocalista de La Bella Luz manifestó que no dejará de hacer música. “Este no es un adiós, sino el cierre de un capítulo que ha sido muy especial. Con la bendición de Dios, pronto estaré compartiendo con ustedes nuevos proyectos, porque, como siempre digo, ¡Ale Seijas tiene para rato! Con mucho amor y gratitud, tu ‘Chica rap’”, finalizó.

PUEDES VER: Cantantes de Son del Duke rompen su silencio sobre atentado al bus de la agrupación: 'El día de hoy hay mucha envidia'

¿Ale Seijas se peleó con sus compañeras de Son del Duke?

Tras anunciar su salida, muchos empezaron a especular que la joven se habría peleado con algunas de sus compañeras de Son del Duke. Ante eso, la cumbiambera aclaró que los problemas los tuvo con algunos de los coordinadores.

“Opinan sin saber, yo nunca me llevé mal con las chicas, siempre me he llevado bien con ellas, me retiro por temas con los coordinadores. Lamentablemente, se creían dueños y no me hacían sentir bien. Uno prefiere siempre su bienestar emocional”, manifestó Ale Seijas en la cuenta de TikTok de Fernando León.

