En las últimas horas, un video difundido en TikTok ha encendido las redes sociales al mostrar lo que sería una presunta infidelidad de la cantante Norka Ascue a su pareja sentimental, el conocido entrenador y figura pública ‘La Mackyna’, también recordado por su cercanía con Christian Domínguez. Las imágenes, reveladas por la creadora de contenido 'La Vitteri', muestran a la examiga de Pamela Franco besando a un hombre que no sería su pareja, lo que ha generado una ola de reacciones y especulaciones entre los usuarios.

El material fue difundido durante el cumpleaños del reconocido entrenador de las estrellas, mientras él celebraba en compañía de seres cercanos, sin sospechar que su relación podría estar atravesando una crisis. Usuarios en redes no tardaron en señalar que el hombre implicado sería Jesús Estrada, conocido como DJ TexBeat y compañero de Ascue en el programa 'Chimi Churri'.

TE RECOMENDAMOS LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Exintegrante de Alma Bella asegura que Pamela Franco le habría sido infiel a Christian Domínguez con Christian Cueva

Exponen video de Norka Ascue en el cual le sería infiel a 'La Mackyna'

La creadora de contenido 'La Vitteri' fue quien expuso el comprometedor video a través de su cuenta oficial de TikTok. En la grabación, captada aparentemente dentro de un vehículo, se puede observar a Norka Ascue en una actitud afectiva con un sujeto cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente, pero que los seguidores identifican como Jesús Estrada por su silueta y rasgos visibles.

"La persona que está al costado, trato de ver la imagen, imagino quién es, no es mi amigo, jamás sería parte de una alcahuetería como pensó la persona que me envió el video. (...) Esto no es del pasado, es algo entre el lunes y el domingo. Ella tendrá que salir a pechar", expresó con contundencia.

En el clip se aprecia a Ascue besando a este hombre dentro de lo que parece ser su propio carro, sin mayor reserva. Según 'La Vitteri', por más que la examiga de Pamela Franco sea cercana a ella, ella decidió mostrar las imágenes para que "sea consecuente" con las opiniones que da durante su programa digital.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

La supuesta infidelidad toma mayor fuerza porque Jesús Estrada no solo es colega de Norka Ascue en el programa 'Chimi Churri', sino que mantiene una relación laboral constante con ella. Aunque no hay una confirmación oficial por parte de los involucrados, las especulaciones han tomado fuerza en TikTok, red donde el video ya ha sido replicado miles de veces.