La polémica Laura Bozzo volvió a acaparar titulares tras una inesperada confesión en el reality chileno 'El internado'. Casi una década después de haber terminado su relación con el cantante argentino Cristian Suárez, la exconductora peruana reveló que le fue infiel durante su largo noviazgo de 17 años.

La 'bomba', soltada en tono relajado frente a cámaras, no pasó desapercibida, especialmente por la justificación que dio: según explicó, decidió engañar a Suárez como represalia ante los rumores de una supuesta aventura de él con una integrante del grupo Axé Bahía.

Laura Bozzo confiesa que le fue infiel a Cristian Suárez y se justifica

Fiel a su estilo frontal y sin filtros, Laura Bozzo sorprendió al público al confesar abiertamente que le fue infiel a Cristian Suárez durante el tiempo en que cumplía arresto domiciliario en Perú, entre 2002 y 2025. La revelación, cargada de franqueza, se dio en el reality chileno 'El internado', donde la exconductora participa como una de las figuras extranjeras más comentadas.

"Él estuvo tres años en el arresto en televisión. Ahí empezó la relación tóxica y le puse los cuernos", soltó Bozzo. Según relató, en ese periodo el cantante argentino intentaba abrirse paso como productor y llevó a su casa a "sus amigas de Axé Bahía", lo que desató rumores de una supuesta aventura con una de ellas. La respuesta de la mediática peruana ante esa situación fue contundente: "Por si acaso, le saqué la m... Llamé a mis hermanos y les dije: 'Me traen ahorita al más guapo de todos sus amigos'. Y le puse los cuernos", confesó.

Engañó a Cristian Suárez "por si acaso": la justificación de Laura Bozzo

En ese contexto, Laura Bozzo fue consultada sobre si tenía la certeza de que Cristian Suárez —con quien mantuvo una relación polémica, marcada también por la diferencia de edad de 24 años— le había sido infiel. Entre risas, la conductora respondió que no, pero que igual decidió engañarlo “por si acaso”.

Más adelante, se le preguntó en qué momento y por qué se arrepintió de haber tomado esa decisión. Sin perder el tono hilarante, la famosa de 74 años simplemente dijo: "Bueno, ya lo había hecho". Cabe precisar que Bozzo no mencionó el nombre de la integrante de Axé Bahía que fue vinculada sentimentalmente con su entonces pareja entre 2002 y 2005, pero se sabe que en ese tiempo la agrupación brasileña contaba con figuras como Francini Amaral, Flaviana Seeling y Brenda Carvalho.