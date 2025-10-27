HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Laura Bozzo confiesa que le fue infiel a Cristian Suárez en venganza por presunto romance clandestino con integrante de Axé Bahía

Ocho años después de terminar su relación, Laura Bozzo sorprende al revelar que engañó al cantante argentino cuando él la acompañaba durante su arresto domiciliario en Perú.

Cristian Suárez y Laura Bozzo estuvieron juntos durante 17 años.
Cristian Suárez y Laura Bozzo estuvieron juntos durante 17 años. | Foto: composición LR/Instagram/Televisa

La polémica Laura Bozzo volvió a acaparar titulares tras una inesperada confesión en el reality chileno 'El internado'. Casi una década después de haber terminado su relación con el cantante argentino Cristian Suárez, la exconductora peruana reveló que le fue infiel durante su largo noviazgo de 17 años.

La 'bomba', soltada en tono relajado frente a cámaras, no pasó desapercibida, especialmente por la justificación que dio: según explicó, decidió engañar a Suárez como represalia ante los rumores de una supuesta aventura de él con una integrante del grupo Axé Bahía.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: Renato Tapia anuncia la llegada de su primer hijo con Lesly Wiinkels, su pareja extranjera, a un año de iniciar el romance

lr.pe

Laura Bozzo confiesa que le fue infiel a Cristian Suárez y se justifica

Fiel a su estilo frontal y sin filtros, Laura Bozzo sorprendió al público al confesar abiertamente que le fue infiel a Cristian Suárez durante el tiempo en que cumplía arresto domiciliario en Perú, entre 2002 y 2025. La revelación, cargada de franqueza, se dio en el reality chileno 'El internado', donde la exconductora participa como una de las figuras extranjeras más comentadas.

"Él estuvo tres años en el arresto en televisión. Ahí empezó la relación tóxica y le puse los cuernos", soltó Bozzo. Según relató, en ese periodo el cantante argentino intentaba abrirse paso como productor y llevó a su casa a "sus amigas de Axé Bahía", lo que desató rumores de una supuesta aventura con una de ellas. La respuesta de la mediática peruana ante esa situación fue contundente: "Por si acaso, le saqué la m... Llamé a mis hermanos y les dije: 'Me traen ahorita al más guapo de todos sus amigos'. Y le puse los cuernos", confesó.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia realiza sensible confesión sobre la salud de un familiar cercano y hace llamado: "Hacerse checar con tiempo"

lr.pe

Engañó a Cristian Suárez "por si acaso": la justificación de Laura Bozzo

En ese contexto, Laura Bozzo fue consultada sobre si tenía la certeza de que Cristian Suárez —con quien mantuvo una relación polémica, marcada también por la diferencia de edad de 24 años— le había sido infiel. Entre risas, la conductora respondió que no, pero que igual decidió engañarlo “por si acaso”.

Más adelante, se le preguntó en qué momento y por qué se arrepintió de haber tomado esa decisión. Sin perder el tono hilarante, la famosa de 74 años simplemente dijo: "Bueno, ya lo había hecho". Cabe precisar que Bozzo no mencionó el nombre de la integrante de Axé Bahía que fue vinculada sentimentalmente con su entonces pareja entre 2002 y 2005, pero se sabe que en ese tiempo la agrupación brasileña contaba con figuras como Francini Amaral, Flaviana Seeling y Brenda Carvalho.

Notas relacionadas
Renato Tapia anuncia la llegada de su primer hijo con Lesly Wiinkels, su pareja extranjera, a un año de iniciar el romance

Renato Tapia anuncia la llegada de su primer hijo con Lesly Wiinkels, su pareja extranjera, a un año de iniciar el romance

LEER MÁS
La Tigresa del Oriente le cierra las puertas al amor y revela importante razón para apostar por la soltería: "A estas alturas..."

La Tigresa del Oriente le cierra las puertas al amor y revela importante razón para apostar por la soltería: "A estas alturas..."

LEER MÁS
Jackson Mora descarta romance con Shirley Arica tras generar revuelo por coqueteos en entrevista: "Solo le estaba vacilando"

Jackson Mora descarta romance con Shirley Arica tras generar revuelo por coqueteos en entrevista: "Solo le estaba vacilando"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

LEER MÁS
Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

LEER MÁS
Renato Tapia anuncia la llegada de su primer hijo con Lesly Wiinkels, su pareja extranjera, a un año de iniciar el romance

Renato Tapia anuncia la llegada de su primer hijo con Lesly Wiinkels, su pareja extranjera, a un año de iniciar el romance

LEER MÁS
Nadeska Widausky expone a Christian Cueva y revela la suma de dinero que le regaló mientras él estaba casado con Pamela López

Nadeska Widausky expone a Christian Cueva y revela la suma de dinero que le regaló mientras él estaba casado con Pamela López

LEER MÁS
Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

LEER MÁS
Nadeska Widausky en ‘El valor de la verdad’: la modelo ganó S/25.000 tras responder las 20 preguntas del programa

Nadeska Widausky en ‘El valor de la verdad’: la modelo ganó S/25.000 tras responder las 20 preguntas del programa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

Laura Bozzo revela que fue infiel a su ex Cristian Zuárez por celos infundados: "Empezó un rumor"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025