Tras su mediático regreso al Perú, Laura Bozzo vuelve a acaparar titulares, esta vez por unas reveladoras declaraciones sobre su relación con su hija mayor, Victoria de la Fuente. La conocida 'abogada de los pobres' se encuentra en Lima para formar parte del nuevo reality chileno 'El internado', el cual se grabará en la capital peruana. En una reciente entrevista para el programa 'Amor y fuego', la conductora abrió su corazón y habló sin filtros sobre los conflictos familiares que han marcado su vida, destacando el distanciamiento con Victoria, un tema que también abordó en profundidad en su documental, disponible en la plataforma Vix.

En medio de su retorno a los focos nacionales, lo que más sorprendió a los televidentes fue la dura percepción que Victoria tiene sobre su madre. Según contó Laura, su hija la considera “la responsable de todos los desastres” que han ocurrido en su entorno familiar. A pesar de este duro juicio, la conductora aseguró que entre ellas aún existe un lazo de amor que persiste con el tiempo.

Laura Bozzo y su lejanía con su hija mayor, Victoria

Durante su entrevista con el programa 'Amor y fuego', Laura Bozzo fue consultada directamente por el periodista de Willax sobre el estado actual de su relación con su hija Victoria de la Fuente. La respuesta de la conductora fue tajante: "No, yo no tengo ningún problema con ninguna de mis hijas", afirmó, visiblemente incómoda. Sin embargo, estas palabras contrastan con lo que ella misma expone en su reciente documental transmitido por la plataforma Vix, donde admite que la conexión con su primogénita se ha debilitado con el paso del tiempo.

En el informe emitido por el programa de espectáculos, se compartieron fragmentos de dicho documental, donde Bozzo revela aspectos más íntimos de su relación con Victoria. “Victoria era muy consentida de mi madre y muy consentida mía. Yo siempre me he sentido muy orgullosa de ella. Es mi adoración, es mi hija mayor, me ha dado mis nietos y obviamente que yo la adoro”, confesó.

No obstante, también reconoció que el distanciamiento obedece a diferencias personales: “Es muy estructurada, también tiene su temperamento, porque es mi hija, tampoco vamos a pedirle peras al olmo, y entiendo que se molesta conmigo, porque ella piensa que soy yo la responsable de todos los desastres”. Estas declaraciones dejan entrever una relación compleja, marcada por el amor, pero también por heridas aun sin cerrar.