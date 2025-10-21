Alexandra Méndez, conocida como 'La Chama', rompió su silencio tras las recientes declaraciones de Gustavo Salcedo, quien negó haber tenido contacto con ella y aseguró no conocerla. El aún esposo de Maju Mantilla desmintió públicamente a la modelo venezolana, pese a que semanas atrás ella afirmó que él le había escrito por privado en Instagram.

La respuesta de Méndez llegó en el programa 'Amor y fuego', donde no solo reafirmó su versión, sino que también lanzó duras críticas contra el exdeportista. Pamela López, presente en el set, respaldó a 'La Chama' y aprovechó para solidarizarse con Maju, subrayando que ningún tipo de violencia debe ser normalizada.

'La Chama' responde con todo a Gustavo Salcedo

Alexandra Méndez no se mostró sorprendida por las declaraciones de Gustavo Salcedo, quien negó haber intentado contactarla por redes sociales. En entrevista con 'Amor y fuego', la modelo venezolana cuestionó su credibilidad y recordó el escándalo que envuelve al exfutbolista por su conflicto familiar. "¿Qué se puede esperar de alguien que ha hablado mal de su esposa y ha dañado a su familia? ¿Qué podría esperar yo de un hombre así?", expresó con firmeza.

Pero sus declaraciones no quedaron ahí. 'La Chama' arremetió con dureza, calificando a Salcedo como "patán" y "asqueroso", y sugirió que su actitud se debe a que ella ignoró sus mensajes. "Si yo fuera una 'tal por cual', le habría seguido el jueguito, pero me da igual. No tiene palabra. ¿Quién le puede creer? Creo que se quedó picón porque no le contesté, dijo entre risas. Según Méndez, el esposo de Maju le enviaba corazones, likes y mensajes privados en Instagram que luego borraba. "Porque no soy 'una tal por cual' no te respondí. Vi que eras un hombre casado, por eso no te respondí", sentenció.

Pamela López respalda a 'La Chama' y se solidariza con Maju Mantilla

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, se encontraba presente junto a 'La Chama' y Gabriela Herrera como parte de las promociones del nuevo grupo femenino Chicas Reggaetón. Al escuchar el testimonio de su compañera, no dudó en respaldarla desde su propia vivencia, aunque evitó mencionar nombres. "Se me hace tan familiar eso. Cuando no le contestas o le dices que le vas a hablar a la esposa, como que tú eres la mala de la película, que 'te voy a enviar una carta notarial'", declaró, dejando entrever que ha enfrentado situaciones similares.

Consultada sobre el caso de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla, Pamela López expresó su respaldo a la exreina de belleza y reveló que su propia denuncia contra Christian Cueva fue reabierta. "Es un tema bastante sensible. Mi caso se cerró por falta de algunas pruebas, pero tengo una buena noticia: se ha reabierto el caso. Así que yo estoy con las mujeres, con Maju. Obviamente me solidarizo porque ella es mi paisana; es trujillana. La violencia no es aceptable en ninguna forma", manifestó.