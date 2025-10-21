HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Espectáculos

Alexandra Méndez 'La Chama' responde con todo a Gustavo Salcedo luego de que negara haberla buscado por privado: "Se quedó picón"

La modelo venezolana lanzó fuertes calificativos contra Gustavo Salcedo, quien aseguró no conocer ni su nombre. Pamela López, presente en la entrevista, se solidarizó con Alexandra Méndez y con Maju.

Semanas atrás, 'La Chama' afirmó que Gustavo Salcedo le escribió por Instagram.
Semanas atrás, 'La Chama' afirmó que Gustavo Salcedo le escribió por Instagram. | Foto: composición LR/Amor y fuego

Alexandra Méndez, conocida como 'La Chama', rompió su silencio tras las recientes declaraciones de Gustavo Salcedo, quien negó haber tenido contacto con ella y aseguró no conocerla. El aún esposo de Maju Mantilla desmintió públicamente a la modelo venezolana, pese a que semanas atrás ella afirmó que él le había escrito por privado en Instagram.

La respuesta de Méndez llegó en el programa 'Amor y fuego', donde no solo reafirmó su versión, sino que también lanzó duras críticas contra el exdeportista. Pamela López, presente en el set, respaldó a 'La Chama' y aprovechó para solidarizarse con Maju, subrayando que ningún tipo de violencia debe ser normalizada.

TE RECOMENDAMOS

LOS SIGNOS MÁS INTENSOS Y LOS MÁS FRÍOS DEL ZODIACO | AstroMood

PUEDES VER: Maju Mantilla tiene tensa reacción con reportero de 'Amor y fuego' ante constantes preguntas sobre Gustavo Salcedo

lr.pe

'La Chama' responde con todo a Gustavo Salcedo

Alexandra Méndez no se mostró sorprendida por las declaraciones de Gustavo Salcedo, quien negó haber intentado contactarla por redes sociales. En entrevista con 'Amor y fuego', la modelo venezolana cuestionó su credibilidad y recordó el escándalo que envuelve al exfutbolista por su conflicto familiar. "¿Qué se puede esperar de alguien que ha hablado mal de su esposa y ha dañado a su familia? ¿Qué podría esperar yo de un hombre así?", expresó con firmeza.

Pero sus declaraciones no quedaron ahí. 'La Chama' arremetió con dureza, calificando a Salcedo como "patán" y "asqueroso", y sugirió que su actitud se debe a que ella ignoró sus mensajes. "Si yo fuera una 'tal por cual', le habría seguido el jueguito, pero me da igual. No tiene palabra. ¿Quién le puede creer? Creo que se quedó picón porque no le contesté, dijo entre risas. Según Méndez, el esposo de Maju le enviaba corazones, likes y mensajes privados en Instagram que luego borraba. "Porque no soy 'una tal por cual' no te respondí. Vi que eras un hombre casado, por eso no te respondí", sentenció.

PUEDES VER: Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son vistos juntos tras disculpas públicas del empresario

lr.pe

Pamela López respalda a 'La Chama' y se solidariza con Maju Mantilla

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, se encontraba presente junto a 'La Chama' y Gabriela Herrera como parte de las promociones del nuevo grupo femenino Chicas Reggaetón. Al escuchar el testimonio de su compañera, no dudó en respaldarla desde su propia vivencia, aunque evitó mencionar nombres. "Se me hace tan familiar eso. Cuando no le contestas o le dices que le vas a hablar a la esposa, como que tú eres la mala de la película, que 'te voy a enviar una carta notarial'", declaró, dejando entrever que ha enfrentado situaciones similares.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Consultada sobre el caso de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla, Pamela López expresó su respaldo a la exreina de belleza y reveló que su propia denuncia contra Christian Cueva fue reabierta. "Es un tema bastante sensible. Mi caso se cerró por falta de algunas pruebas, pero tengo una buena noticia: se ha reabierto el caso. Así que yo estoy con las mujeres, con Maju. Obviamente me solidarizo porque ella es mi paisana; es trujillana. La violencia no es aceptable en ninguna forma", manifestó.

Notas relacionadas
Gustavo Salcedo impacta al exponer lo que realmente siente por Maju Mantilla pese a escándalos por infidelidad: "El amor no se va..."

Gustavo Salcedo impacta al exponer lo que realmente siente por Maju Mantilla pese a escándalos por infidelidad: "El amor no se va..."

LEER MÁS
Gustavo Salcedo sorprende con su reacción cuando le preguntan si aún ama a Maju Mantilla

Gustavo Salcedo sorprende con su reacción cuando le preguntan si aún ama a Maju Mantilla

LEER MÁS
Gustavo Salcedo confiesa que Maju Mantilla le reclamó por los audios filtrados en los que la dejaba mal: “Cometí el error”

Gustavo Salcedo confiesa que Maju Mantilla le reclamó por los audios filtrados en los que la dejaba mal: “Cometí el error”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija de Melissa Klug festeja el cumpleaños de su madrastra junto a su padre Raúl Marquina en Jamaica

Hija de Melissa Klug festeja el cumpleaños de su madrastra junto a su padre Raúl Marquina en Jamaica

LEER MÁS
Gustavo Salcedo impacta al exponer lo que realmente siente por Maju Mantilla pese a escándalos por infidelidad: "El amor no se va..."

Gustavo Salcedo impacta al exponer lo que realmente siente por Maju Mantilla pese a escándalos por infidelidad: "El amor no se va..."

LEER MÁS
Aldo Miyashiro expone por qué Willax suspendió su programa tras la marcha del 15 de octubre: "Hubo malestar en el canal"

Aldo Miyashiro expone por qué Willax suspendió su programa tras la marcha del 15 de octubre: "Hubo malestar en el canal"

LEER MÁS
Maju Mantilla tiene tensa reacción con reportero de 'Amor y fuego' ante constantes preguntas sobre Gustavo Salcedo

Maju Mantilla tiene tensa reacción con reportero de 'Amor y fuego' ante constantes preguntas sobre Gustavo Salcedo

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son vistos juntos tras disculpas públicas del empresario

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son vistos juntos tras disculpas públicas del empresario

LEER MÁS
Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra feminicida en Yurimaguas: sujeto atacó a su enamorado por intentar defenderla

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Espectáculos

Korina Rivadeneira se indigna con la presencia de tiktoker Zully junto a Shakira en el Estadio Nacional: “Nosotras deberíamos salir"

Susana Alvarado no se queda callada y se pronuncia tras ser tildada de 'cumbiambera' por Magaly Medina: "Mala vibra"

Novio de Natalia Salas le hace conmovedora promesa tras confirmarse que la actriz tiene cáncer nuevamente: “Siempre juntos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025