Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al utilizar sus redes sociales, esta vez no para referirse a su vida sentimental tras su separación de Jesús Barco, sino para hacer un llamado urgente por un tema familiar. La empresaria contó que su sobrino, Fabiano Klug, fue víctima de un robo en una discoteca de Barranco y perdió su billetera con un documento importante.

“Ayer a mi sobrino Fabiano Klug le robaron la billetera dentro de la discoteca Damían (Av. República de Panamá 240, Barranco). En la billetera estaba su residencia, lo único que realmente necesita es que lo devuelvan. Se ofrece recompensa a quien la entregue”, escribió en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Melissa Klug. Foto: captura Instagram

Melissa Klug pide ayuda tras pérdida de importante documento de un familiar

La empresaria no dudó en mostrar su preocupación y solidaridad con su sobrino Fabiano, quien denunció haber sido víctima de un robo mientras se encontraba en una discoteca de Barranco. En su publicación, Melissa Klug destacó que lo más urgente es recuperar la residencia que se encontraba dentro de la billetera, motivo por el cual ofreció una recompensa a quien proporcione información verídica sobre su paradero.

El mensaje de la ‘Blanca de Chucuito’ rápidamente fue replicado por sus hijas, Melissa Lobatón, Samara Lobatón y Gianella Marquina, quienes compartieron la publicación en sus historias para ayudar a difundir el pedido y facilitar que el documento pueda ser recuperado. “Si la encontraron o tienen información, por favor llamar o escribir al 977835530. Mil gracias por compartir y ayudar”, añadió la 'Blanca de Chucuito' en su mensaje.

Melissa Klug expone por qué se sometió cirugías tras terminar con Jesús Barco

La expareja de Jefferson Farfán se sometió a varios procedimientos estéticos, entre ellos remodelación costal, abdominoplastia y reducción mamaria. La propia cirujana de la empresaria, Roma Coletti, confirmó en el programa 'Magaly TV, la firme' que Melissa Klug se encuentra en proceso de recuperación, el cual podría durar al menos dos semanas.

“Seis embarazos, la piel queda flácida. En mi último embarazo subí 21 kilos. Me cuesta bajar porque tengo hipotiroidismo; subo y bajo de peso todo el tiempo”, explicó la 'Chalaca' quien también confesó que decidió reducir su busto. “Tenía unos melones demasiado grandes, así que me los achiqué como de quinceañera”, añadió con humor.