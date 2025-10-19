Melissa Klug anuncia el fin de su relación con futbolista Jesús Barco, pero borra el comunicado minutos después

Melissa Klug hizo oficial el fin de su relación con Jesús Barco a través de sus historias de Instagram. Sin embargo, a los pocos minutos, la influencer eliminó el comunicado sin ofrecer explicación alguna, lo que generó sorpresa entre los usuarios, quienes especularon que “se arrepintió”.

Aunque el mensaje fue borrado rápidamente, se logró capturar el texto completo en el que Klug anuncia su ruptura, pero sin explicar los motivos que llevaron a terminar con el futbolista peruano. “Hoy elijo seguir mi camino con paz, respeto y amor propio”, se lee en una parte de su comunicado.

Melissa Klug anunciando el fin de su relación con Jesús Barco. Foto: Instagram.

El comunicado de Melissa Klug anunciando el fin de su relación con Jesús Barco

Melissa Klug, de 41 años, sorprendió al compartir un comunicado en el que pone el fin de su relación de casi cinco años con Jesús Barco, de 28, con quien tiene una bebé en común. La noticia sorprendió a muchos, pues meses atrás se hablaba de planes de boda entre ambos.

“Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza. Hoy elijo seguir mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal. Melissa Klug”, escribió la empresaria.

Cabe recordar que no es la primera vez que la madre de los 2 hijos de Jefferson Farfán anuncia su ruptura con el futbolista, quien actualmente juega en la segunda división nacional. En 2024 ocurrió algo similar: la empresaria publicó un comunicado confirmando la separación, aunque en esa ocasión no lo borró. Semanas después, ambos se reconciliaron y retomaron su relación.

¿Cómo nació el amor entre Melissa Klug y Jesús Barco?

Su romance comenzó en 2020. Melissa Klug acababa de poner fin a su relación con el bailarín Ítalo Valcárcel en abril de ese año, pese a que ambos habían anunciado su matrimonio. Meses después, la empresaria fue ampayada con Jesús Barco en situaciones cariñosas, lo que llevó a la influencer a oficializar su relación. La diferencia de edad entre ambos, de 13 años llamó la atención de muchos.

El año pasado nació la primera hija de ambos en los Estados Unidos, y la sexta de Klug, a quien llamaron Cayetana.