HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Espectáculos

Melissa Klug expone los motivos de sus recientes cirugías estéticas tras separación de Jesús Barco

La empresaria Melissa Klug, quien hace unos días terminó con Jesús Barco, sorprendió al someterse a una transformación física. Su cirujana confirmó la complejidad de los procedimientos.

Melissa Klug se comunicó con 'Magaly TV, la firme' para hablar de sus cirugías.
Melissa Klug se comunicó con 'Magaly TV, la firme' para hablar de sus cirugías. | Foto: Instagram

Melissa Klug vuelve a ser noticia, esta vez por una decisión personal. Tras su mediática separación de Jesús Barco, la empresaria se sometió a una serie de cirugías estéticas que incluyen remodelación costal y reducción mamaria, según confirmó su propia cirujana en 'Magaly TV, la firme'. El procedimiento, lejos de ser solo una transformación física, ha despertado interés por las posibles razones detrás de su motivación.

En este contexto, la 'Blanca de Chucuito' compartió las razones que la llevaron a hacerse los retoques. En sus declaraciones, reconoció que enfrenta ciertos problemas de salud, entre ellos una condición que ya había revelado anteriormente y que influyó en su decisión de renovar su cuerpo.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE TU RESPIRACIÓN CON WANESSA CHÁVEZ Y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Melissa Klug se remodela las costillas y somete a otras cirugías estéticas tras separarse de Jesús Barco: "Estoy tuneada"

lr.pe

Melissa Klug revela por qué se hizo múltiples cirugías tras dejar a Jesús Barco

En diálogo con 'Magaly TV, la firme', Melissa Klug dejó entrever que su decisión no fue impulsiva ni superficial, sino el resultado de un proceso personal marcado por cambios físicos acumulados a lo largo de los años.

"Seis embarazos, la piel queda flácida. En mi último embarazo subí 21 kilos. Me cuesta bajar porque tengo hipotiroidismo; subo y bajo de peso todo el tiempo", expresó. Al referirse a su reducción mamaria, añadió: "Tenía unos melones demasiado grandes, así que me los achiqué como de quinceañera". Cabe recordar que, en 2024, la empresaria de 41 años reveló que padece una afección en la glándula tiroides, un trastorno crónico que impacta directamente en el metabolismo.

PUEDES VER: Melissa Klug expone comentarios que aseguran que Jesús Barco estaría saliendo con una joven de Huánuco: "Mira lo que me mandan"

lr.pe

¿Qué cirugías se hizo Melissa Klug?

Melissa Klug se sometió a una remodelación costal, abdominoplastia y reducción mamaria, según confirmó su cirujana, Roma Coletti, en 'Magaly TV, la firme'. La especialista indicó que, debido a la complejidad del procedimiento y las condiciones clínicas previas de la empresaria, su recuperación podría extenderse por al menos dos semanas.

La cirujana explicó que el caso presentaba varios factores de riesgo. Klug, madre de seis hijos, entre ellos su última pequeña junto a Jesús Barco, ya había pasado por intervenciones quirúrgicas anteriores y presentaba fibrosis abdominal, una acumulación excesiva de tejido cicatricial en la zona del abdomen. Además, su historial médico incluye comorbilidades como resistencia a la insulina e hipotiroidismo, lo que ha dificultado el control de su peso. Para optimizar los resultados y reducir complicaciones, el equipo médico incluso recurrió a sesiones prolongadas en cámara hiperbárica durante un mes previo a la cirugía.

Notas relacionadas
Melissa Klug expone comentarios que aseguran que Jesús Barco estaría saliendo con una joven de Huánuco: "Mira lo que me mandan"

Melissa Klug expone comentarios que aseguran que Jesús Barco estaría saliendo con una joven de Huánuco: "Mira lo que me mandan"

LEER MÁS
Jesús Barco reaparece en redes luego de que Melissa Klug confirmara su ruptura: “Reset, restart y refocus”

Jesús Barco reaparece en redes luego de que Melissa Klug confirmara su ruptura: “Reset, restart y refocus”

LEER MÁS
Melissa Klug se remodela las costillas y somete a otras cirugías estéticas tras separarse de Jesús Barco: "Estoy tuneada"

Melissa Klug se remodela las costillas y somete a otras cirugías estéticas tras separarse de Jesús Barco: "Estoy tuneada"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina expone la insólita cifra que el esposo minero de Lesly Castillo habría pagado por la fiesta de su hija

Magaly Medina expone la insólita cifra que el esposo minero de Lesly Castillo habría pagado por la fiesta de su hija

LEER MÁS
Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’ reacciona a la futura boda de su hermana con Curwen: “Te amo”

Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’ reacciona a la futura boda de su hermana con Curwen: “Te amo”

LEER MÁS
Suheyn Cipriani llora al mostrar chat donde su tía le exige dejar el grupo familiar de WhatsApp por exponer su vida privada: “Me quedé sola”

Suheyn Cipriani llora al mostrar chat donde su tía le exige dejar el grupo familiar de WhatsApp por exponer su vida privada: “Me quedé sola”

LEER MÁS
Melissa Klug expone comentarios que aseguran que Jesús Barco estaría saliendo con una joven de Huánuco: "Mira lo que me mandan"

Melissa Klug expone comentarios que aseguran que Jesús Barco estaría saliendo con una joven de Huánuco: "Mira lo que me mandan"

LEER MÁS
Melissa Klug se remodela las costillas y somete a otras cirugías estéticas tras separarse de Jesús Barco: "Estoy tuneada"

Melissa Klug se remodela las costillas y somete a otras cirugías estéticas tras separarse de Jesús Barco: "Estoy tuneada"

LEER MÁS
Jesús Barco reaparece en redes luego de que Melissa Klug confirmara su ruptura: “Reset, restart y refocus”

Jesús Barco reaparece en redes luego de que Melissa Klug confirmara su ruptura: “Reset, restart y refocus”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Espectáculos

Jackson Mora confiesa por primera vez que lloró por Tilsa Lozano un día antes de firmar su divorcio: "No rogué"

Telemundo elogia a Bad Bunny en Congreso de la Lengua en Arequipa: "Es el hispano que más defiende el español"

Jesús Barco reaparece en redes luego de que Melissa Klug confirmara su ruptura: “Reset, restart y refocus”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025