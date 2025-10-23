Melissa Klug expone los motivos de sus recientes cirugías estéticas tras separación de Jesús Barco

Melissa Klug vuelve a ser noticia, esta vez por una decisión personal. Tras su mediática separación de Jesús Barco, la empresaria se sometió a una serie de cirugías estéticas que incluyen remodelación costal y reducción mamaria, según confirmó su propia cirujana en 'Magaly TV, la firme'. El procedimiento, lejos de ser solo una transformación física, ha despertado interés por las posibles razones detrás de su motivación.

En este contexto, la 'Blanca de Chucuito' compartió las razones que la llevaron a hacerse los retoques. En sus declaraciones, reconoció que enfrenta ciertos problemas de salud, entre ellos una condición que ya había revelado anteriormente y que influyó en su decisión de renovar su cuerpo.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DE TU RESPIRACIÓN CON WANESSA CHÁVEZ Y JHAN SANDOVAL | AstroMood

Melissa Klug revela por qué se hizo múltiples cirugías tras dejar a Jesús Barco

En diálogo con 'Magaly TV, la firme', Melissa Klug dejó entrever que su decisión no fue impulsiva ni superficial, sino el resultado de un proceso personal marcado por cambios físicos acumulados a lo largo de los años.

"Seis embarazos, la piel queda flácida. En mi último embarazo subí 21 kilos. Me cuesta bajar porque tengo hipotiroidismo; subo y bajo de peso todo el tiempo", expresó. Al referirse a su reducción mamaria, añadió: "Tenía unos melones demasiado grandes, así que me los achiqué como de quinceañera". Cabe recordar que, en 2024, la empresaria de 41 años reveló que padece una afección en la glándula tiroides, un trastorno crónico que impacta directamente en el metabolismo.

¿Qué cirugías se hizo Melissa Klug?

Melissa Klug se sometió a una remodelación costal, abdominoplastia y reducción mamaria, según confirmó su cirujana, Roma Coletti, en 'Magaly TV, la firme'. La especialista indicó que, debido a la complejidad del procedimiento y las condiciones clínicas previas de la empresaria, su recuperación podría extenderse por al menos dos semanas.

La cirujana explicó que el caso presentaba varios factores de riesgo. Klug, madre de seis hijos, entre ellos su última pequeña junto a Jesús Barco, ya había pasado por intervenciones quirúrgicas anteriores y presentaba fibrosis abdominal, una acumulación excesiva de tejido cicatricial en la zona del abdomen. Además, su historial médico incluye comorbilidades como resistencia a la insulina e hipotiroidismo, lo que ha dificultado el control de su peso. Para optimizar los resultados y reducir complicaciones, el equipo médico incluso recurrió a sesiones prolongadas en cámara hiperbárica durante un mes previo a la cirugía.