HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso
Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     
Espectáculos

Andrea Llosa sorprende con firme mensaje a su hijo sobre el amor: “La primera que me presentas, con ella te casas”

La conductora Andrea Llosa aprovechó para enviarle una clara advertencia a su hijo sobre sus futuras relaciones, tras confesar que, como madre, una se encariña con las nueras y sufre cuando esos romances llegan a su fin.

Andrea Llosa tiene dos hijos. Foto: composición LR/Instagram
Andrea Llosa tiene dos hijos. Foto: composición LR/Instagram

La periodista y conductora Andrea Llosa volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir un divertido, pero contundente mensaje dirigido a su hijo. En un video publicado en su cuenta de Instagram, la figura de ATV se desahogó sobre lo que sienten muchas madres cuando los hijos les presentan a una enamorada, con quien llegan a encariñarse y a construir un vínculo especial.

“Esta no es una casa de tránsito y yo quiero decir algo muy serio. A la primera que tú me presentas, con esa te me casas. Yo no voy a estar desperdiciando mi amor con aves de paso”, expresó Andrea Llosa con su característico sentido del humor.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: Andrea Llosa conmueve al revelar que perdió dos bebés durante su relación con su exesposo Luis Ávalos

lr.pe

Andrea Llosa advierte a su hijo con peculiar mensaje sobre las nueras

Con su estilo directo y sincero, la periodista relató cómo las madres terminan encariñándose con las parejas de sus hijos, hasta el punto de sufrir cuando las relaciones llegan a su fin. “Una se encariña con la enamorada de nuestros hijos. La traen aquí a la casa, una finge una sonrisa al inicio, hace su mayor esfuerzo. Les invita un plato de comida, incluso un vaso, y poco a poco nos van metiendo astutamente al bolsillo”, contó entre risas.

La conductora también ironizó sobre los pequeños gestos que construyen ese vínculo afectivo: “Una les escribe por WhatsApp, gasta flores el día del aniversario, el día que se pelean, el día que se amistan, el día de las flores amarillas. Comenzamos a querernos, a pasar tiempo juntas. Nos convertimos en reposteras, litros de leche condensada haciendo manjar de olla, vamos de shopping juntas… y cuando uno está en el punto más lindo de esa relación, el chiquito viene y te dice: ‘Mamá, hemos terminado’”.

Con tono entre divertido y sentimental, Andrea añadió que lo más difícil llega cuando el hijo intenta presentar a una nueva enamorada. “Yo me quedo con el corazón partido y lo peor de todo es que no contento con ello, viene y te quiere presentar a otra… y esta es una casa que se respeta”, dijo entre carcajadas.

PUEDES VER: Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

lr.pe

¿Cuál es la riesgosa carrera que estudia el hijo mayor de Andrea Llosa?

En un video publicado en sus redes sociales, Andrea Llosa contó qué estudia su hijo: “Mi hijo es piloto, bueno, está estudiando para ser piloto y las 200 horas que necesita para graduarse, él solo va unas 20. La verdad, es una profesión que él ha elegido, le encanta. Todo el tiempo anda sobrevolando los mares del universo, ya bueno, el océano Pacífico”, expresó.

La periodista confesó el gran nivel de ansiedad que siente cada vez que su hijo toma el control de una aeronave: “La cuestión es que quiero contarles que vivo asustada, con el Jesús en la boca, porque cada vez que le pregunto: ‘Cristobalito, ¿qué hiciste ayer?’. ‘Nada, mamá. Estuve sobrevolando a 10 mil pies...’. Al final, una es madre y sí pues, tengo que fingir que disfruto de la pasión de mi hijo por más que sea riesgosa”.

Notas relacionadas
Reconocido jugador de Dota 2 Stinger se entera de que no es el verdadero padre de su hija con streamer Venecia López

Reconocido jugador de Dota 2 Stinger se entera de que no es el verdadero padre de su hija con streamer Venecia López

LEER MÁS
Andrea Llosa expone cómo quedó su casa tras fiesta que hizo su hijo de 20 años: "Dénme fuerzas"

Andrea Llosa expone cómo quedó su casa tras fiesta que hizo su hijo de 20 años: "Dénme fuerzas"

LEER MÁS
Andrea Llosa conmueve al revelar que perdió dos bebés durante su relación con su exesposo Luis Ávalos

Andrea Llosa conmueve al revelar que perdió dos bebés durante su relación con su exesposo Luis Ávalos

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

LEER MÁS
Programa de Michelle Soifer y Ricardo Rondón en Latina es retirado del aire por no tener auspicios, según Ric La Torre

Programa de Michelle Soifer y Ricardo Rondón en Latina es retirado del aire por no tener auspicios, según Ric La Torre

LEER MÁS
Hermano de Alejandra Baigorria respalda a su madre tras revelación de Thamara Medina sobre su dura infancia: "Solo tu y yo sabemos lo vivido"

Hermano de Alejandra Baigorria respalda a su madre tras revelación de Thamara Medina sobre su dura infancia: "Solo tu y yo sabemos lo vivido"

LEER MÁS
Jazmín Pinedo muestra con orgullo la casa de campo que construyó junto con su novio Pedro Araujo en Uruguay: "Me encantó tanto"

Jazmín Pinedo muestra con orgullo la casa de campo que construyó junto con su novio Pedro Araujo en Uruguay: "Me encantó tanto"

LEER MÁS
Magaly Medina arremete contra Michelle Soifer y Ricardo Rondón tras cancelación del programa 'Ponte en la cola': "Tapa huecos"

Magaly Medina arremete contra Michelle Soifer y Ricardo Rondón tras cancelación del programa 'Ponte en la cola': "Tapa huecos"

LEER MÁS
Mayra Couto sorprende al revelar que le gustaría volver a 'AFHS', pero pone inesperada condición: "Me gustaría mucho"

Mayra Couto sorprende al revelar que le gustaría volver a 'AFHS', pero pone inesperada condición: "Me gustaría mucho"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

Laura Bozzo revela que fue infiel a su ex Cristian Zuárez por celos infundados: "Empezó un rumor"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025