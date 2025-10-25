La periodista y conductora Andrea Llosa volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir un divertido, pero contundente mensaje dirigido a su hijo. En un video publicado en su cuenta de Instagram, la figura de ATV se desahogó sobre lo que sienten muchas madres cuando los hijos les presentan a una enamorada, con quien llegan a encariñarse y a construir un vínculo especial.

“Esta no es una casa de tránsito y yo quiero decir algo muy serio. A la primera que tú me presentas, con esa te me casas. Yo no voy a estar desperdiciando mi amor con aves de paso”, expresó Andrea Llosa con su característico sentido del humor.

Andrea Llosa advierte a su hijo con peculiar mensaje sobre las nueras

Con su estilo directo y sincero, la periodista relató cómo las madres terminan encariñándose con las parejas de sus hijos, hasta el punto de sufrir cuando las relaciones llegan a su fin. “Una se encariña con la enamorada de nuestros hijos. La traen aquí a la casa, una finge una sonrisa al inicio, hace su mayor esfuerzo. Les invita un plato de comida, incluso un vaso, y poco a poco nos van metiendo astutamente al bolsillo”, contó entre risas.

La conductora también ironizó sobre los pequeños gestos que construyen ese vínculo afectivo: “Una les escribe por WhatsApp, gasta flores el día del aniversario, el día que se pelean, el día que se amistan, el día de las flores amarillas. Comenzamos a querernos, a pasar tiempo juntas. Nos convertimos en reposteras, litros de leche condensada haciendo manjar de olla, vamos de shopping juntas… y cuando uno está en el punto más lindo de esa relación, el chiquito viene y te dice: ‘Mamá, hemos terminado’”.

Con tono entre divertido y sentimental, Andrea añadió que lo más difícil llega cuando el hijo intenta presentar a una nueva enamorada. “Yo me quedo con el corazón partido y lo peor de todo es que no contento con ello, viene y te quiere presentar a otra… y esta es una casa que se respeta”, dijo entre carcajadas.

¿Cuál es la riesgosa carrera que estudia el hijo mayor de Andrea Llosa?

En un video publicado en sus redes sociales, Andrea Llosa contó qué estudia su hijo: “Mi hijo es piloto, bueno, está estudiando para ser piloto y las 200 horas que necesita para graduarse, él solo va unas 20. La verdad, es una profesión que él ha elegido, le encanta. Todo el tiempo anda sobrevolando los mares del universo, ya bueno, el océano Pacífico”, expresó.

La periodista confesó el gran nivel de ansiedad que siente cada vez que su hijo toma el control de una aeronave: “La cuestión es que quiero contarles que vivo asustada, con el Jesús en la boca, porque cada vez que le pregunto: ‘Cristobalito, ¿qué hiciste ayer?’. ‘Nada, mamá. Estuve sobrevolando a 10 mil pies...’. Al final, una es madre y sí pues, tengo que fingir que disfruto de la pasión de mi hijo por más que sea riesgosa”.