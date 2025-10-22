HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Melissa Klug expone comentarios que aseguran que Jesús Barco estaría saliendo con una joven de Huánuco: "Mira lo que me mandan"

La empresaria Melissa Klug reveló que, tras ver imágenes de 'Magaly TV, la firme', recibió mensajes en redes donde le aseguraban que su ahora expareja, Jesús Barco y padre de su última hija, estaría vinculado con una joven de Huánuco.

Jesús Barco fue ampayado por las cámaras de 'Magaly TV, la firme'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/ATV
Jesús Barco fue ampayado por las cámaras de 'Magaly TV, la firme'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/ATV

Melissa Klug ha causado conmoción en los últimos días. Cuando todos pensaban que su relación con Jesús Barco marchaba viento en popa, un ampay de 'Magaly TV, la firme' desató una ola de reacciones. La 'Blanca de Chucuito', tras ver las imágenes, le confirmó a Magaly Medina que su romance con el futbolista de Alianza UDH atravesaba una crisis, para solo un día después, reconfirmar que habían terminado definitivamente. Además, la empresaria aseguró que, en medio de la crisis sentimental que atraviesan, recibió información a través de redes sociales donde le señalaban que su pareja estaría saliendo con una joven natural de Huánuco.

En una conversación con el productor del programa de espectáculos, Klug comentó que se enteró de estos rumores gracias a mensajes enviados por sus seguidores en TikTok. “Mira lo que me mandan”, expresó la empresaria al mostrar una captura de pantalla que evidenciaría los comentarios que circulan sobre el presunto vínculo entre Jesús Barco y una joven huanuqueña.

Jesús Barco estaría en salidas con joven huanuqueña, le informaron a Melissa Klug

Según contó Melissa Klug, fueron los propios usuarios en redes quienes la alertaron sobre el comportamiento del futbolista durante su visita a Huánuco. En uno de los mensajes que mostró, se leía: “Acá él está jugando, pero está saliendo con una de acá de Huánuco”. La empresaria señaló que, aunque no cuenta con pruebas concluyentes, las versiones que circulan han incrementado las tensiones dentro de su relación.

Durante la entrevista, Klug explicó que su distanciamiento con Jesús Barco se debe principalmente a la falta de comunicación, aunque admitió que las recientes imágenes difundidas por 'Magaly TV, la firme' y los comentarios que le llegan a sus redes afectaron su confianza. “Estamos separados, atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Supuestamente, hasta lo que yo sabía, no era por terceras personas”, declaró.

La madre de la última hija del futbolista señaló que las imágenes del deportista en fiestas le resultaron incómodas y que, pese a no confirmar una infidelidad, considera que su comportamiento fue una falta de respeto. “El simple hecho de estar él presente es una falta de respeto; qué más habrán hecho, no lo sé”, comentó.

