Stinger no sería el padre de la bebé de siete meses que tuvo con la streamer Venecia López. | Foto: composición LR

Steven Vargas, más conocido como Stinger, es un reconocido jugador profesional de Dota 2. Dentro de la comunidad gamer, sus seguidores saben que este año firmó la paternidad de una bebé de siete meses. Sin embargo, el programa 'Andrea' compartió un adelanto que asegura que no es el verdadero padre de la menor.

La periodista y conductora del programa de televisión, Andrea Llosa, contó que la madre de la bebé es una streamer llamada Venecia López, quien tuvo una relación con Stinger. Además, al parecer, ocultó la identidad del verdadero progenitor.

Stinger no sería el verdadero padre de su hija de 7 meses

Según un avance del programa 'Andrea', Stinger y Venecia López tuvieron una relación, de la cual nació una bebé este año. Por este motivo, el jugador profesional de Dota 2 firmó su paternidad sobre la menor. No obstante, no tendría relación sanguínea con la pequeña de siete meses.

Asimismo, la entonces pareja habría pasado por episodios de toxicidad. Por este motivo, según el adelanto, la streamer habría ocultado el hecho de que Steven Vargas no era el padre, lo que da a entender que hubo una traición durante la relación. De hecho, el auténtico progenitor sería otro gamer de Dota 2.

Usuarios responden al avance de Stinger en Andrea

La primera reacción de los seguidores de Stinger y usuarios virtuales fue que el avance del programa de 'Andrea', en realidad, era un video editado con inteligencia artificial. Por ello, se compartió el adelanto oficial en sus redes sociales para confirmar la noticia. Cabe señalar que las personas interesadas podrán ver el desenlace en el canal ATV a partir de las 8:40 p. m.