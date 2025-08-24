HOYSuscripcion LR Focus

Andrea Llosa conmueve al revelar que perdió dos bebés durante su relación con su exesposo Luis Ávalos

La periodista Andrea Llosa compartió detalles sobre su primer matrimonio y cómo vivió las pérdidas de sus dos bebés antes de convertirse en madre mediante inseminación.

Andre Llosa y Luis Ávalos estuvieron casados durante 15 años.
Andre Llosa y Luis Ávalos estuvieron casados durante 15 años. | Foto: composición LR/Café con la Chevez/Instagram

Durante una conversación íntima en el pódcast 'Café con la Chevez', la periodista Andrea Llosa abrió una ventana a una etapa dolorosa de su vida que hasta ahora había mantenido en reserva. Con la serenidad que da el tiempo y la madurez emocional, compartió detalles de su relación con el productor Luis Ávalos, marcada no solo por el amor y la convivencia, sino también por dos pérdidas que dejaron huella.

Andrea Llosa, reconocida por su estilo directo y por dar voz a historias humanas en televisión, conmovió al compartir una etapa profundamente dolorosa de su vida: antes de convertirse en madre, enfrentó dos abortos espontáneos. El primero ocurrió antes de casarse con su entonces pareja, Luis Ávalos; el segundo, poco tiempo después, cuando aún procesaba la primera pérdida.

PUEDES VER: 'El valor de la verdad en vivo: horario y guía para ver online las revelaciones de Greissy Ortega

lr.pe

Andre Llosa habla sobre las dos pérdidas que sufrió durante su relación con Luis Ávalos

"Antes de casarme yo quedo embarazada y él me dice: 'Nos casamos'. Pero yo perdí el bebé y él me dice: 'Igual nos casamos'", relató Andrea Llosa en el episodio. La periodista explicó que el embarazo fue el detonante para que ambos decidieran formalizar su relación, aunque la pérdida ocurrió antes de llegar al altar. A pesar de la situación, Ávalos le reafirmó su compromiso, y juntos siguieron adelante.

La historia no terminó ahí. Luego del matrimonio, Andrea volvió a quedar embarazada, pero nuevamente enfrentó una pérdida. "Después de casarme, pierdo otro bebé. Y después ya quedo embarazada de Cristóbal", contó. Según reveló en otra entrevista, su hijo fue concebido mediante inseminación artificial.

PUEDES VER: Gonzalo Torres sorprende al confesar que llegó a odiar a su personaje Gonzalete de 'Pataclaun': "Soy más que eso"

lr.pe

Andrea Llosa sobre el final de su matrimonio con Luis Ávalos

A diferencia de muchas figuras públicas, Andrea Llosa no atribuyó el fin de su matrimonio a infidelidades ni conflictos tóxicos, sino a cambios que atravesaron con el paso de los años. "No hubo indicio de algo malo, de infidelidad ni nada. Era una buena relación que se desgastó. No hubo 'ampays' ni ninguna historia. Mi matrimonio era bien normal, no había nada de nada, pero sí creo que lo hemos sabido llevar", detalló.

Aunque la pareja decidió separarse, el vínculo entre ambos se mantiene en buenos términos, especialmente por el bienestar de sus hijos. "Han pasado ya cuatro años (desde el divorcio) y lo hemos sabido llevar bastante bien. Hemos tratado siempre de priorizar el tema de nuestros hijos", comentó.

