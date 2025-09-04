Michelle Soifer lanza despiadado mensaje contra Magaly Medina tras llamarla sin talento: “Me daría vergüenza patinar como ella”

Michelle Soifer es la conductora de 'Ponte en cola' y del bloque de espectáculos de Latina. Foto: Composición LR/ATV/Latina.

Michelle Soifer no soportó las duras críticas de Magaly Medina, quien la llamó “Sin talento” tras verla conducir su programa ‘Ponte en cola’ y el bloque de espectáculos de Latina. Por ello, la exchica reality pidió unos minutos durante la emisión para contestarle a la figura de ATV.

Empezó afirmando que el rating le debe estar “chocando” a Medina y aclaró que ella no es periodista, pero que, si lo fuera, le daría vergüenza “patinar” como lo hizo con el supuesto ampay de Ángelo Campos, caso en el que terminó pidiendo disculpas.

“Yo no soy periodista y si lo fuera, a mí realmente me daría vergüenza, patinar en mi programa. Porque ella tiene tantos años, se jacta de ser directora periodística de su programa; sin embargo, no revisa su pauta”, sostuvo la expareja del exfutbolista Reimond Manco durante la emisión en vivo de ‘Ponte en cola’.

Michelle Soifer aclara que en su programa no inventan ampays ni difaman

Michelle Soifer dejó en claro que, en el programa que conduce junto a Ricardo Rondón, no buscan hacer daño ni engañar a las personas inventando ampays.

“Creo que Latina viene haciendo un trabajo muy bueno, sin molestar a nadie, sin meternos con nadie. Lo que hacemos es divertir a la gente, sin difamar ni mucho menos, inventando ampay o perjudicando la honra y la moral de las personas", sostuvo con tranquilidad.

Antes de finalizar, Soifer señaló que le da igual si Magaly Medina le responde en su programa de este jueves en la noche. “Me va y me viene si usted sigue comentando o no, si quiere sacar cosas de mi pasado, me avisa para mandarle imágenes nuevas porque eso ya aburre.

Magaly Medina y su fuerte crítica contra Michelle Soifer

El miércoles 3 de septiembre, Magaly Medina le dijo de todo a Michelle Soifer y aseguró que la exchica reality carece de talento para la conducción televisiva.

“La rescatan y alguien pensó que estaba haciendo el descubrimiento del año. Hay gente que dice: ‘No tiene talento, pero es buena moza’. A alguien le pareció buena moza, aunque sea sin talento y la chantó ahí en un programa para que funja de conductora”, sostuvo la presentadora de ATV.

Además, mostró imágenes en las que, aparentemente, la producción de ‘Ponte en cola’ le dicta a Soifer las preguntas que debía realizar en las entrevistas.

“Pero la pobre tiene tantos vacíos, a la pobre todavía le falta tanto. Carece de recursos, yo no sé quién la ve, ¿quién ve ese programa? Nos llamó la atención ciertos detalles. Le dictan hasta las preguntas que debe decir", señaló mofándose.