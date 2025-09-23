HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina arremete contra Michelle Soifer tras defenderse de sus duras críticas: “Ni rating tiene”

La ‘Urraca’ no tuvo piedad y le respondió a Michelle Soifer luego de que la cantante asegurara que está “curtida a las críticas” y que su carrera está en evolución.

Magaly Medina responde con todo a Michelle Soifer tras defenderse de sus críticas. Foto: Composición LR
Magaly Medina responde con todo a Michelle Soifer tras defenderse de sus críticas. Foto: Composición LR

En la última emisión de Magaly TV La Firme, la periodista dedicó unos minutos a responder las recientes declaraciones de la cantante, quien manifestó que respetaba las críticas que venía recibiendo por parte de la “urraca” y que su desempeño es parte de un proceso de crecimiento.

Magaly Medina no dudó en irse con todo luego de escuchar a Michelle Soifer, quien señaló que en el mundo de la televisión todos inician así y luego evolucionan. La conductora interpretó esas palabras como una comparación con su carrera en la pantalla chica y cuestionó el trabajo de la cantante.

Magaly Medina destruye a Michelle Soifer tras defenderse de sus críticas

La conductora de espectáculos reaccionó a lo dicho por la popular "Michi" el último fin de semana y dejó en claro que no comparte la idea de que en la televisión “no todos empiezan igual”.  

“Ay, ella también empezó así. Cómo no. Mi programa el primer día hizo 7 puntos, el segundo 14, y rápidamente se convirtió en lo que era, con una conductora que tiene que aprender a la primera. Puedes equivocarte a la primera, pero luego ya estás sobre la ola y ahí demuestras de qué material estás hecho, si sirves o no (…) Esta no tiene ni rating, ni la actitud para pararse frente a una cámara. Diez años y sigue igual”, expresó la urraca.

Michelle Soifer habla para las cámaras de Magaly TV La Firme. Captura: ATV

Michelle Soifer habla para las cámaras de Magaly TV La Firme. Captura: ATV

¿Qué dijo Michelle Soifer?

El último fin de semana, la conductora de Ponte en la Cola fue abordada por las cámaras de Magaly TV La Firme en Plaza Norte, donde se pronunció sobre los comentarios de Medina sobre su desempeño como presentadora en los programas de espectáculo. Según indicó, se siente contenta de que vean su evolución y que las críticas no le afectan.

“Yo respeto las críticas de todas. Ella también en algún momento empezó y es como todos y luego vamos evolucionando. Me gusta que la gente vea mi evolución, que estoy en otra faceta y normal. Yo estoy curtida a las críticas”, señaló la cantante.

