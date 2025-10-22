HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Telemundo elogia a Bad Bunny en Congreso de la Lengua en Arequipa: "Es el hispano que más defiende el español"

El presidente de Telemundo, Luis Fernández, resaltó la decisión del cantante de mantener sus conciertos en español, incluso en países donde no es el idioma oficial.

Shakira también mostró su apoyo a Bad Bunny por mantener sus temas en español en el Super Bowl.
Shakira también mostró su apoyo a Bad Bunny por mantener sus temas en español en el Super Bowl. | Foto: composición LR/ Angela Weiss/Getty Images

Durante el X Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado en Arequipa, el cantante Bad Bunny fue elogiado. Luis Fernández, presidente ejecutivo de NBC Universal Telemundo Enterprises, mencionó durante una ponencia el compromiso que está mostrando el puertorriqueño luego de anunciar que su show de medio tiempo del Super Bowl 2026 en San Francisco (Estados Unidos) será completamente en español.

Otros panelistas, como Nuria Morgado, de la Academia Norteamericana de la Lengua Española; Francisco Javier Pueyo, del Observatorio de la Lengua Española del Instituto Cervantes en Harvard; y el académico Richard Bueno Hudson, coincidieron que el español en Estados Unidos no es solo una lengua de inmigración, sino una con profundas raíces históricas en dicho territorio.

¿Por qué elogiaron a Bad Bunny en Congreso Internacional de la Lengua Española?

El presidente ejecutivo de Telemundo, Luis Fernández, no dudó en resaltar la insistencia del cantante Bad Bunny por mantener sus conciertos en español, incluso en países donde este no es el idioma oficial. De esta forma, recalcó que la próxima presentación del intérprete de 'Me porto bonito' en el Super Bowl 2026 será netamente en su lengua materna, pese a que el show casi siempre se realizó en inglés. La ponencia estuvo titulada como 'El español de los Estados Unidos, un caso singular, claves de su presente y futuro'.

Bad Bunny es uno de los máximos representantes de la música urbana. Foto: difusión

Bad Bunny es uno de los máximos representantes de la música urbana. Foto: difusión

"El hispano que más defiende el español en el 2025 en todo Estados Unidos es Bad Bunny. Y Bad Bunny va a presentar el 'halftime', el medio tiempo, de la Super Bowl, en San Francisco, en el mes de febrero. Y la va a hacer en español, porque no le da la gana hacerlo en inglés", resaltó Fernández.

Shakira mostró su apoyo a Bad Bunny sobre cambios en el Super Bowl: "¡Ya era hora!"

El anuncio de Bad Bunny por mantener sus temas en español en el Super Bowl sigue generando reacciones e incluso en ámbitos políticos. Como se recuerda, el artista puertorriqueño anunció que no realizará cambios en sus canciones con el objetivo dar reconocimiento a la comunidad latina y el español. "Tienen cuatro meses para aprender español", indicó sobre el evento programado para el 8 de febrero.

Al respecto, la cantante Shakira mostró su apoyo al reguetonero y la satisfacción de que la música latina sea valorada. "¡Ya era hora! Recuerdo que cuando hicimos el nuestro, incluso tener parte de nuestro repertorio en español fue una decisión audaz", comentó sobre la presentación de la canción  'Chantaje' en el Super Bowl 2020.

