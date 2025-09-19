La casa utilizada por Bad Bunny está ubicada en Humacao, un municipio al este de Puerto Rico. Foto: composiciónLR/AFP/Instagram/badbunnypr

La casa utilizada por Bad Bunny está ubicada en Humacao, un municipio al este de Puerto Rico. Foto: composiciónLR/AFP/Instagram/badbunnypr

Bad Bunny enfrenta una demanda legal en su natal Puerto Rico. El intérprete de 'DTMF' habría utilizado la propiedad de un ciudadano de 84 años en el marco de sus 30 conciertos realizados en el Coliseo José Miguel Agrelot, también conocido como el “Choliseo”, como parte de su ambicioso proyecto denominado “La Residencia”.

Román Carrasco, mejor conocido como “Don Román”, presentó una querella judicial contra el cantante, acusándolo de haber empleado su vivienda, ubicada en Humacao, sin que él entendiera plenamente los acuerdos firmados. La demanda no solo involucra al artista, sino también a las empresas productoras Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions.

¿Qué exige el adulto mayor a Bad Bunny en su demanda?

El adulto mayor exige una compensación económica que asciende a 1 millón de dólares, argumentando haber sufrido “daños emocionales y angustias mentales” por la exposición no consentida de su domicilio. Además, solicita el pago de los gastos judiciales y la nulidad de los contratos presuntamente firmados sin su consentimiento informado.

Según la denuncia presentada ante el tribunal, Don Román alega que firmó documentos en blanco, sin conocer los términos ni recibir una explicación clara de su contenido. “De inicio, estos contratos no fueron entregados a Don Román ni se le leyó su contenido. El demandante tampoco los podía leer, pues no posee tal habilidad”, se lee en la querella presentada por sus abogados.

El adulto mayor asegura que su vivienda se convirtió en un punto de interés turístico espontáneo, al ser utilizada como locación para el cortometraje 'Debí Tirar Más Fotos', presentado por Bad Bunny en sus conciertos. Desde entonces, ha reportado un constante flujo de visitantes desconocidos, fanáticos del artista que llegan hasta su propiedad sin previo aviso.

A pesar del uso masivo de su casa como referente visual en redes sociales y material audiovisual, Don Román denuncia que no ha recibido ningún tipo de retribución económica ni reconocimiento por parte del equipo de Bad Bunny.

¿En qué contexto usó Bad Bunny la vivienda de Puerto Rico?

La polémica gira en torno a una de las piezas centrales del show de Bad Bunny en el “Choliseo”: una estructura conocida como la “casita”, que fue montada como un símbolo representativo del arraigo puertorriqueño y la nostalgia del hogar. Este elemento se presentó durante los 30 conciertos realizados, todos con entradas agotadas, lo que convirtió el evento en un hito de la industria musical en la isla.

En cada función, Bad Bunny incorporó una proyección audiovisual donde aparecía una vivienda que se presume es la de Don Román. Esta imagen también fue difundida ampliamente en redes sociales, lo que habría provocado que cientos de fanáticos identificaran la localización real del inmueble en Humacao, generando visitas inesperadas y molestias al propietario.

Hasta el momento, Bad Bunny no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso, mientras los representantes legales del artista y las productoras involucradas se mantienen en silencio.