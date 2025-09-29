HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Bad Bunny brillará en el Super Bowl 2026 como protagonista del show de medio tiempo

Con tres premios Grammy y un repertorio de éxitos globales, el “Conejo Malo” promete un show inolvidable en el evento deportivo más visto del planeta.

Bad Bunny tendrá a su cargo el esperado espectáculo de medio tiempo. Foto: Composición LR
Bad Bunny tendrá a su cargo el esperado espectáculo de medio tiempo. Foto: Composición LR

Bad Bunny será el encargado de protagonizar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026, programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La NFL confirmó esta noticia a través de un video que se emitió durante el encuentro entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers.

Con esta actuación, el cantante puertorriqueño hará historia en la música latina al convertirse en el primer artista latinoamericano en liderar en solitario el show del descanso. Cabe recordar que no es su primera aparición en este evento, ya que en 2020 participó junto a Shakira, Jennifer López y J Balvin durante el Super Bowl LIV, interpretando el tema "I Like It".

PUEDES VER Bad Bunny enfrenta millonaria demanda por usar una vivienda de Puerto Rico en conciertos: adulto mayor de 84 años reclama por "daños emocionales"

lr.pe

Bad Bunny encabezará show de medio tiempo del Super Bowl

La confirmación de la NFL sobre la participación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl ha generado una gran expectativa. El artista puertorriqueño ha anunciado que su presentación será un tributo a su cultura y a aquellos que han allanado el camino para su éxito.

“Lo que siento va más allá de mí mismo. Es para aquellos que vinieron antes que yo y recorrieron yardas incontables para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown. Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”, afirmó en un comunicado.

PUEDES VER Bad Bunny revela que no dará conciertos en EEUU por temor a que sus fanáticos sean detenidos por inmigración: “El mald*** ICE”

lr.pe

Reconocimiento a la música latina

El espectáculo del descanso, respaldado por Apple desde 2023, contará con la participación de Kendrick Lamar como figura central en 2025. En esta ocasión, la NFL ha decidido apostar por uno de los artistas más influyentes a nivel mundial: Bad Bunny, reconocido por su impacto en la música urbana y ganador de tres premios Grammy.

Jon Barker, directivo de la NFL, subrayó la relevancia del artista puertorriqueño al afirmar: “Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música de hoy en día. Su habilidad única de unir géneros, lenguajes y públicos lo convierte en una elección emocionante para subir al escenario del Super Bowl”.

