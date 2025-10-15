HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién es Flavia López, la representante de Perú, que participará en el Miss Grand International 2025?

Flavia López, modelo peruana de 20 años nacida en Trujillo, se ha ganado el reconocimiento en el Miss Grand International 2025 a pesar de una lesión. Con una trayectoria en certámenes de belleza, aspira a clasificar en el top 20.

Este miércoles 15 de octubre se llevó a cabo la preliminar del Miss Grand International 2025, donde Flavia López destacó entre las participantes y figura entre las favoritas. Foto: Instagram/Flavia López
Este miércoles 15 de octubre se realizó la preliminar del Miss Grand International 2025 y todas las participantes dieron lo mejor de sí para poder ser tomadas en cuenta en el top 20 del concurso, que se dará a conocer en la gala final, programada para el sábado 18 de octubre en Tailandia. Para alegría de los peruanos, nuestra representante Flavia López logró destacar entre muchas y figura en la lista de favoritas de varios missólogos.

A pesar de la lesión que sufrió en plena competencia del Miss Grand International 2025, Flavia López ha demostrado su gran capacidad de resiliencia, a tal punto que no se ha perdido ninguna competencia. En esta nota conocerás un poco más de la representante nacional.

¿Quién es Flavia López, la peruana que brilla en el Miss Grand International 2025?

Flavia López es una modelo peruana de 20 años. Nació en Trujillo y, desde temprana edad, incursionó en el mundo de la moda. Gracias a su belleza, porte y elegancia, ha sido parte de eventos nacionales como internacionales.

En el mundo de los certámenes de belleza tampoco es nueva. Representó a nuestro país en el Teen Universo 2020, realizado en España, donde en alto el nombre del Perú. Además, quedó en el top 5 en la última edición del Miss Perú, concurso donde fue coronada Karla Bacigalupo.

Durante los días de competencia en el Miss Grand International 2025, Flavia López ha sabido ganarse al público y a los missólogos por su carisma, su seguridad sobre las pasarelas y su disciplina. Además, ha destacado en algunas competencias y en la entrevista con el jurado. Muchos missólogos consideran que podrá clasificar sin problemas en el top 20.

¿Flavia López estuvo con Patricio Parodi?

El nombre de Flavia López también ha aparecido en los medios de espectáculos. En el 2024, la joven empezó a protagonizar titulares por aparecer en reuniones y celebraciones con Patricio Parodi. Por ejemplo, fueron captados en una fiesta del evento Cochinola en Lurín, poco tiempo después de que el chico reality de ‘Esto es guerra’ y Luciana Fuster terminaran su romance. 

A pesar de que López y Parodi fueron relacionados sentimentalmente, tanto la modelo como el influencer aseguraron que solo los une una linda amistad. Incluso, Patricio le hizo barra cuando participó en el Miss Perú 2025. “Para mí es la favorita a ganar, pero es mi amiga, amiga del grupo que tenemos. En conjunto estuvimos en Chiclayo con ella, con sus amigas, con amigos míos, sacamos un Airbnb. Nos fuimos de fiesta por el cumpleaños de un amigo, fuimos un bonito grupo”, expresó el líder de los ‘guerreros’.

