Espectáculos

¿Cuándo es el Miss Grand International 2025?: fecha, hora y dónde ver la participación de Flavia López

La final del Miss Grand International 2025 genera gran expectativa en Perú, con Flavia López como representante. El certamen ya tiene fecha oficial y será transmitido en vivo completamente gratis.

La modelo de 20 años, Flavia López, representará a Perú en el Miss Grand International 2025.
La modelo de 20 años, Flavia López, representará a Perú en el Miss Grand International 2025.

La expectativa crece en Perú por ver a Flavia López en la final del Miss Grand International 2025. La modelo trujillana de 20 años se ha convertido en una de las representantes más comentadas del país en los últimos años, y su presencia en la gala internacional despierta interés tanto en el mundo del espectáculo como en el público general. De hecho, fue elegida en el Top 10 Pre-Arrival, un sondeo de popularidad que le permitió compartir una elegante cena junto a otras candidatas y el dueño de la franquicia, Nawat Itsaragrisil.

El concurso de belleza, que reúne a candidatas de más de 60 países, se celebrará en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia. Flavia llega al evento con una preparación intensa, tras superar episodios como un reciente accidente. Aunque los detalles de su presentación aún se mantienen en reserva, ya se conoce cuándo y cómo podrá seguirse en vivo esta edición online y completamente gratis.

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Flavia López, candidata peruana al Miss Grand International 2025, sufre una grave caída durante los ensayos: "Me ocasionó una lesión en la rodilla"

lr.pe

¿Cuándo es la final del Miss Grand International 2025?

La gran final del Miss Grand International 2025 se llevará a cabo el sábado 18 de octubre, según confirmó la organización oficial del certamen. La gala será el momento decisivo en el que se elegirá a la nueva reina entre las candidatas, quienes deberán superar etapas previas de competencia, incluyendo entrevistas, competencia en traje de baño y trajes tradicionales, etc.

Este año, el evento se desarrollará en Bangkok, Tailandia, país anfitrión que ha desplegado una logística de primer nivel para recibir a las delegaciones. La fecha elegida marca el cierre de varias semanas de actividades oficiales y el final del reinado de la filipina Christine Opiaza, actual Miss Grand International 2024, quien se coronó como la sucesora de la peruana Luciana Fuster tras la polémica renuncia de Rachel Gupta.

Miss Ecuador presume chocolate de su país en Miss Grand International, pero Flavia López la interrumpe y afirma: "El cacao es peruano"

lr.pe

Por otro lado, es importante considerar estas fechas para que no te pierdas ninguno de los momentos de la Miss Gran Perú 2025, Flavia López, en el certamen:

  • Competencia en traje de baño: 9 de octubre
  • Entrevistas individuales con los jueces: 10 de octubre
  • Competencia en trajes tradicionales: 13 de octubre
  • Preliminar y exhibición de talento: 15 de octubre
  • Gran final en vivo: 18 de octubre.

¿A qué hora será la final del Miss Grand International 2025?

La ceremonia principal del Miss Grand International 2025 comenzará a las 7.00 p. m. del sábado 18 de octubre en hora de Tailandia, lo que equivale a las 7.00 a.m. en Perú. La organización de Nawat ha diseñado una gala de aproximadamente tres horas, en la que se presentarán las finalistas, se realizarán desfiles temáticos y se anunciará a la ganadora.

Dónde ver la participación de Flavia López en vivo en el Miss Grand International 2025

El certamen será transmitido en vivo a través de Grand TV, el canal oficial del Miss Grand International en YouTube. Además, estará disponible en la página oficial de Facebook de la organización, lo que garantiza acceso global y gratuito para quienes deseen seguir la gala desde cualquier dispositivo. La transmisión incluirá traducción simultánea y cobertura completa del evento.

Para los seguidores de Flavia López, esta será la oportunidad de verla representar al Perú en uno de los escenarios más importantes del mundo de la belleza. La organización recomienda conectarse minutos antes del inicio para no perder ningún detalle de la ceremonia, que también podrá ser comentada en redes sociales bajo el hashtag oficial del concurso.

