Magaly Medina expone video de Jesús Barco en piscina junto con amigas y amigos, pero sin Melissa Klug

El futbolista Jesús Barco vuelve a estar en el centro de la polémica tras la difusión de un video en el avance del programa 'Magaly TV, la firme'. En las imágenes, el jugador aparece compartiendo un día de piscina acompañado de amigas y amigos, mientras su prometida, Melissa Klug, no figura en la reunión. Este material audiovisual será presentado la noche del lunes 20 de octubre por Magaly Medina, lo cual desatará nuevas especulaciones sobre el romance entre ambos.

El hecho ocurre solo horas después de que Melissa Klug sorprendiera a sus seguidores al anunciar el fin de su romance con el deportista, para luego eliminar el comunicado de sus redes sociales. La secuencia de ambos acontecimientos ha generado revuelo, ya que, hasta hace unas semanas, ambos se mostraban juntos en eventos y publicaciones de Instagram.

El polémico video de Jesús Barco sin Melissa Klug

Durante el avance emitido en las redes sociales de 'Magaly TV, la firme', se presenta un clip donde se observa a Jesús Barco disfrutando de una tarde soleada junto a un grupo de jóvenes en una piscina privada. Según la promoción difundida por ATV, el futbolista de Alianza Universidad de Huánuco se encontraba relajado y sonriente, interactuando con mujeres no identificadas mientras compartía bebidas y música.

“El día de piscina y amiguitas de Jesús Barco, la pareja de Melissa Klug, la nueva reina de los comunicados”, se escuchó decir en el clip promocional del espacio conducido por la periodista de espectáculos.

En las imágenes, Barco no aparece acompañado de Melissa Klug, quien, de acuerdo con seguidores en redes sociales, no habría publicado nada similar en sus cuentas personales durante ese día. Por ahora, el jugador no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el tema, aunque en sus historias de Instagram compartió mensajes con tono reflexivo, lo que avivó las dudas sobre un distanciamiento definitivo.

Melissa Klug anuncia fin de su relación con Jesús Barco, pero borra comunicado

Horas antes de la difusión del video, Melissa Klug sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores al compartir una historia de Instagram donde confirmaba la ruptura con Jesús Barco. En el mensaje, la empresaria escribió: “Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza”.

Sin embargo, pocos minutos después, la publicación fue eliminada sin explicación alguna, lo que generó una ola de comentarios y teorías entre los usuarios. Consultada por el diario Trome, la popular 'Blanca de Chucuito' aclaró que la publicación había sido “un error”, aunque no precisó si continúa su compromiso con el deportista.