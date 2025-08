A través de su cuenta oficial de Instagram, Melissa Klug respondió sin rodeos a los comentarios que ha recibido por delegar parte del cuidado de su hija a dos niñeras. La empresaria y figura mediática aseguró que su decisión se basa en la organización de su vida laboral y personal, y no en una falta de atención hacia su hija menor.

La influencer, madre de cinco hijos y pareja del futbolista Jesús Barco, utilizó sus redes sociales para aclarar los motivos por los que cuenta con ayuda en casa. Sus declaraciones surgieron luego de que una usuaria la cuestionara directamente, insinuando que no se hace cargo de la menor.

La firme respuesta de Melissa Klug a críticas por su hija

La polémica inició cuando una seguidora le preguntó: “¿Tú no cuidas a tu pequeña bebé que tienes dos nanas?”. Ante ello, Melissa Klug, pareja de Jesús Barco, no dudó en aclarar que la presencia de personal de apoyo en su hogar no significa que haya dejado de asumir su rol como madre.

Melissa Klug.

“Tener nana no significa no cuidar a tu bebé. Tener nana y poder tenerla es un apoyo para el cuidado de tu bebé”, escribió en una de sus historias de Instagram.

La empresaria explicó que, debido a su intensa carga laboral, ha optado por recibir asistencia doméstica para mantener un equilibrio saludable entre sus responsabilidades y su tiempo en familia. Señaló que suele asistir a reuniones de trabajo, eventos sociales, grabaciones y visitas a medios de comunicación. Además, mencionó que el padre de la menor, Jesús Barco, se encuentra trabajando fuera de Lima, lo cual impide que esté presente con regularidad en la rutina diaria de la niña.

“El papá trabaja en provincia y no puede, por ende, tampoco cuidar a su hija por trabajo. Es por eso que tenemos nanas”, puntualizó Klug, defendiendo su dinámica familiar ante los señalamientos.

Melissa Klug aclara su rol como madre

En su pronunciamiento, Melissa Klug también hizo hincapié en la importancia de preservar espacios personales para su bienestar emocional, más allá de la maternidad. “También necesito mi espacio y un relajo con mis amigas, porque ser mamá no implica que me encierre”, comentó en su cuenta de Instagram.

La empresaria limeña subrayó que su rol como madre no está reñido con su deseo de socializar o desconectarse ocasionalmente. Además, aseguró que su hija siempre está en buenas manos, ya que las niñeras contratadas están debidamente capacitadas y son de su entera confianza.