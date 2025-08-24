HOYSuscripcion LR Focus

Melissa Klug se sincera su reconciliación con Jesús Barco tras descubrir chats con otra mujer: “Lo reconoció”

Melissa Klug aseguró que, pese a las interacciones de Jesús Barco con otras mujeres en redes, nunca hubo infidelidad y que actualmente continúan su relación con planes de matrimonio.

Melissa Klug habló sobre su crisis con Jesús Barco. Foto: Composición LR/AméricaTV/Difusión
Melissa Klug habló sobre su crisis con Jesús Barco. Foto: Composición LR/AméricaTV/Difusión | america tv/difusion

Melissa Klug estuvo este sábado en el programa ‘Esta Noche’, donde habló abiertamente sobre su relación actual con el futbolista Jesús Barco, padre de su sexta hija. La empresaria recordó los momentos complicados que atravesaron a inicios de 2024, cuando ella anunció su separación tras descubrir que Barco había tenido conversaciones con otra mujer, hecho que tensionó su vínculo.

A casi un año de aquella polémica, Melissa Klug explicó los motivos que la llevaron a perdonar al futbolista y apostar nuevamente por la relación. “Se equivocó, lo reconoció”, afirmó, detallando que ahora mantienen una buena relación y que incluso sus planes de matrimonio siguen en pie.

PUEDES VER: Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón tras críticas por su tercer embarazo: 'Ella ama ser mamá'

Melissa Klug revela cómo superó la crisis con Jesús Barco

Melissa Klug se refirió a la separación que vivió con Jesús Barco y al gesto público de disculpa que él realizó. Durante su participación en el programa, la empresaria fue consultada sobre la ocasión en la que el futbolista apareció en un partido, durante el calentamiento, usando una camiseta con una foto de ella y de su hija, como muestra de su pedido de perdón.

Al respecto, la 'Blanca de Chucuito' dejó en claro que nunca existió una infidelidad, aunque sí un comportamiento que consideró inapropiado. “Él no me engañó. Para mí una falta de respeto es responder mensajes a otra persona, por eso corté la relación, porque para mí eso es una falta de respeto”, explicó, señalando que la ruptura se debió a las interacciones de Barco con otras mujeres en redes sociales, las cuales él reconoció como un error.

Actualmente, Melissa Klug asegura que se encuentra en su mejor momento con Jesús Barco, priorizando la estabilidad de su familia. Además, contó que ahora tiene la contraseña del celular del futbolista, lo que –según ella– refleja la confianza que han recuperado. “Ahora estamos bien, estamos tranquilos, estamos felices viendo crecer cada día a nuestra gordita…Lo que siento por él no lo había sentido antes”, concluyó, mostrando que lograron superar aquella etapa complicada.

