Espectáculos

Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

Melissa Klug reapareció en televisión y aclaró que su relación con Jesús Barco atraviesa un buen momento, pese a la polémica que en 2024 generó un presunto desliz del futbolista.

Melissa Klug aseguró que su relación con Jesús Barco se mantiene sólida y que ambos conversan sobre matrimonio, aunque aún no han fijado una fecha para la boda.
Melissa Klug aseguró que su relación con Jesús Barco se mantiene sólida y que ambos conversan sobre matrimonio, aunque aún no han fijado una fecha para la boda. | Foto: @jesusbarcob/ Instagram

La empresaria Melissa Klug reapareció en televisión como invitada en el programa 'América Hoy', donde no evitó referirse a uno de los episodios más polémicos en la vida de su actual pareja, el futbolista Jesús Barco. La conductora Janet Barboza recordó el momento en que, en 2024, el jugador se vio envuelto en rumores de un presunto desliz sentimental. En ese entonces, se especuló sobre un posible ‘ampay’ que iba a difundir Magaly Medina, aunque finalmente las imágenes mostradas correspondieron a otro personaje. Sin embargo, el hecho generó que Barco publicara un comunicado y que su relación con Klug atravesara una breve separación.

Durante la entrevista, Barboza destacó que, según la versión que circuló en su momento, el futbolista respondía mensajes, reaccionaba con emoticonos o daba “me gusta” a publicaciones de otras personas, lo que habría generado malestar en la popular 'Blanca de Chucuito'. Ante ello, Melissa Klug no negó lo sucedido, pero resaltó que, tras conversar y aclarar la situación, decidió darle una nueva oportunidad a su relación con Barco. “Él cometió una falta, la reconoció y yo lo perdoné. Lo acepté y hasta el día de hoy seguimos adelante”, expresó con firmeza la empresaria chalaca.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo reaparece y rompe su silencio tras final definitivo de su matrimonio con Maju Mantilla: empresario aclara posible infidelidad

lr.pe

Jesús Barco emocionó a Melissa Klug con un romántico mensaje, destacando la familia que han formado junto a su hija.

El programa transmitió además un video en el que Jesús Barco se animó a dedicar unas palabras románticas a su pareja, demostrando que el vínculo entre ambos se mantiene sólido. “Se me hace difícil porque esto no es lo mío, pero creo que mereces esto y mucho más. Solo quiero recordarte lo feliz que soy de estar contigo, de ver la gran mujer y madre que eres”, señaló el futbolista con evidente emoción. Barco también destacó los cinco años de relación que llevan juntos y aseguró que lo más valioso ha sido la familia que están construyendo, en especial tras el nacimiento de su hija.

Las palabras del jugador conmovieron a Melissa Klug, quien respondió con una sonrisa y confirmó el amor que siente por él. “Es mi pareja, el padre de mi hija y con él he formado una linda familia. Ama a mis hijos y estamos muy bien. Deseo de todo corazón que esto se logre y podamos seguir juntos”, afirmó. Con estas declaraciones, la empresaria buscó dejar en claro que, pese a las críticas externas, su relación se encuentra en una etapa de estabilidad.

PUEDES VER: Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole en el cumpleaños 25 de la cantante argentina con una romántica foto

lr.pe

Melissa Klug confirma planes de matrimonio con Jesús Barco y descarta rumores de crisis en su relación

En otro momento de la entrevista, Klug reveló que el tema del matrimonio ha sido conversado en pareja, aunque todavía no tienen una fecha definida para concretar la unión. “No hay fecha todavía, pero lo tenemos presente. Él está jugando en Huánuco y yo viajo constantemente con la bebé para que pase tiempo con su hija. Estamos bien, no es que dejemos de vernos”, precisó, descartando cualquier distanciamiento entre ellos.

De esta manera, Melissa Klug reafirmó públicamente su confianza y compromiso con Jesús Barco, alejando los rumores de crisis que alguna vez pusieron en duda la continuidad de su relación y donde Klug pretende consolidar el hogar que ambos han construido junto a su pequeña hija y la familia que comparten.

