Espectáculos

Laura Spoya rompe el silencio y aclara que su evento no se cancela por la poca venta de entradas: ''Hemos demorado dar el anuncio''

La modelo expresó su inquietud por las posibles medidas del gobierno, que podrían impactar futuros eventos, señalando que la situación actual hace inviable la realización de fiestas.

Laura Spoya explicó en Magaly TV: la firme el verdadero motivo de la cancelación de su evento.
Laura Spoya explicó en Magaly TV: la firme el verdadero motivo de la cancelación de su evento. | Foto: composición LR/Good Time/Magaly TV: la firme

Luego de anunciar la cancelación de su evento, que planeaba realizar junto a Mario Irivarren en Lima Norte el 31 de octubre por Halloween, la modelo y conductora, Laura Spoya, explicó en el programa ‘Magaly TV: la firme’ la razón principal por la cual no se llevará a cabo y descartó que haya sido por la poca venta de entradas.

Cabe recordar que, en septiembre, Laura Spoya y Mario Irivarren anunciaron la organización de una fiesta temática por Halloween y la definieron como ‘el evento más grande de Lima Norte’. No obstante, pese a la expectativa que generó, dos semanas antes de la fecha prevista el proyecto fue finalmente cancelado.

¿Cuál fue la verdadera razón de la cancelación del evento?

Mario Irivarren y Laura Spoya informaron públicamente, el 17 de octubre, que el evento que tenían previsto realizar fue cancelado indefinidamente. “Hemos tomado la decisión de cancelar indefinidamente el evento que íbamos a hacer el 31. Esto también nos perjudica como empresarios del rubro; no solo nos afecta a nosotros, sino también a todas las personas que se dedican a organizar eventos”, explicaron en el programa ‘Good Time’.

Para acabar con la incertidumbre que crecía entre los medios de espectáculos, Spoya aclaró la verdadera razón de la cancelación y afirmó que esta se debe a la coyuntura nacional, por lo que no contaban con garantías de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente.

''Pienso que las circunstancias no son las adecuadas para hacer una fiesta en este momento y queremos mostrarnos también con la situación del país. Esta es la razón por la que tristemente hemos decidido cancelar el evento'', explicó.

La aclaración en Magaly TV: la firme

Sin embargo, pese a los múltiples rumores que se han esparcido, sobre todo con las versiones que se venían diciendo por la falta de interés del público, al punto de ofrecer descuentos hasta 50%, una reportera de Magaly TV: La Firme habló personalmente con Laura Spoya para aclarar el motivo real de la cancelación del evento.

''Simplemente por la contingencia veníamos planeando hace bastante tiempo hacer eventos, pero no tiene nada que ver con el hecho de las entradas, de hecho nos hemos demorado en hacer el anuncio. Hemos estado esperando que baje un poco la situación, pero cada vez se ha puesto peor, creo que al final era lo que correspondía, hemos tenido que paralizar'', declaró tajantemente al programa de ATV.

Por otro lado, la modelo peruana mostró su preocupación por las próximas medidas que tomaría el gobierno peruano para intentar frenar la compleja situación que atraviesa el país, lo que significaría un bloqueo masivo para las fiestas y posibles futuras organizaciones de eventos.

''Cada vez se pone peor, están considerando un estado de emergencia, sabes que los estados de emergencia también cancela todo tipo de movilización, eventos, fiestas, ya lo veníamos conversando con lo que pasó con Agua Marina, no era viable'', sentenció.

