María Pía Copello contó por primera vez detalles inéditos de la relación que mantiene con su hijo, Samuel Dyer, al momento de crear contenido para sus redes sociales. La presentadora de América TV sorprendió al confesar que el joven, quien acaba de cumplir 18 años, le cobra por aparecer en sus videos, pese a que muchos creían que se trataban de momentos espontáneos entre madre e hijo.

“La gente no sabe eso, lo estoy aclarando por primera vez aquí, pero le estoy pagando, si no, ¿cómo hago?”, señaló la influencer al podcast de la presentadora Clarissa Molina.

María Pía cuenta cómo convenció a su hijo para grabar contenido para sus redes

Durante la entrevista, María Pía explicó que, en un inicio, su hijo Samuel Dyer grababa sin inconvenientes los videos que ella compartía en sus redes sociales, sin recibir ningún pago. Sin embargo, con el paso del tiempo, el joven decidió dejar de participar con su madre.

“El mayor tuvo su etapa donde grababa conmigo, luego me dijo: 'Ni hablar, no grabo nada contigo, me da cringe, no quiero'”, reveló muy sonriente la empresaria.

Ante esta negativa, Pía confesó que para lograr que su hijo vuelva a grabar con ella tuvo que llegar a un acuerdo económico. “Me dijo una vez 'Bueno, necesito plata, ¿me vas a pagar?' Obvio (le dije), me sirve porque es muy bueno, me sirve para hacer cosas para mamá e hijo y ahora hemos tranzado”, confesó la exconductora de ‘Mande quien mande’.

Asimismo, no reveló cuánto le paga a su hijo por su colaboración. “Hemos negociado, créeme que no ha sido una negociación fácil”, concluyó.