HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí
Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí     Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí     Congreso impulsa moción de censura contra José Jerí     
Streamers

Conductores de 'Good Time' se pronuncian y exigen justicia tras muerte de joven rapero en marcha: "No puede quedar impune"

Los conductores del streaming 'Good Time', Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, exigieron justicia para Eduardo Mauricio Ruiz Sanz y condenaron la violencia policial ocurrida en la protesta.

Los conductores de 'Good Time' lamentaron el fallecimiento de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz durante la marcha.
Los conductores de 'Good Time' lamentaron el fallecimiento de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz durante la marcha. | Foto: Composición/LR

Tras el fallecimiento del joven rapero Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conocido como 'Trvko', durante la marcha nacional del 15 de octubre, los conductores del streaming 'Good Time', Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe se pronunciaron y exigieron que el caso no quede impune. El artista de 32 años de San Martín de Porres murió luego de recibir un disparo de un presunto agente policial cuando se encontraba cerca de la Plaza Francia.

Ante esta situación, los integrantes del podcast crearon una edición especial de 'Good Time' hicieron un llamado público a las autoridades para que se determinen las responsabilidades y se garantice justicia para la familia de la víctima. Asimismo, expresaron su indignación por la brutalidad policial registrada durante la marcha.

PUEDES VER: Pablo Saldarriaga revela que vio cómo su amigo fue herido por bombas lacrimógenas en la marcha: "Está en coma inducido"

lr.pe

Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe' piden justicia tras fallecimiento de joven rapero en marcha

Durante el último programa de 'Good Time' Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ se unieron al pedido de justicia tras el fallecimiento del joven rapero Eduardo Ruiz Sáenz. Los artistas expresaron sus condolencias a la familia del artista y lamentaron la violencia que marcó la jornada de protesta. Además, coincidieron en que la muerte del músico no debe quedar impune y exigieron que las autoridades identifiquen a los responsables del disparo que acabó con su vida

"Empezamos el programa con esta triste noticia. La mentamos la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz. Desde aquí le hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Lamentablemente, es un joven que perdió la vida durante las protestas. Se tienen que hacer las investigaciones pertinentes. Exigimos que se haga justicia y que no quede impune una muerte más en las manifestaciones. Aquí lo verdaderamente importante es exigir investigaciones claras, justicia y responsables. Alguien tiene que hacerse responsable de este asesinato", comento Mario Irivarren.

"Se tiene que hacer las investigaciones para saber lo que pasó (...) Si bien esto no es un pódcast político, pero aquí estamos siendo el reflejo de los ciudadanos que también están hartos de lo que está pasando, de la situación actual, de las injusticias y de tanta violencia", señaló Laura Spoya.

Notas relacionadas
¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

¿Hay marcha este 16 de octubre? Manifestantes heridos y un fallecido tras masivas movilizaciones en Lima

LEER MÁS
Pablo Saldarriaga revela que vio cómo su amigo fue herido por bombas lacrimógenas en la marcha: "Está en coma inducido"

Pablo Saldarriaga revela que vio cómo su amigo fue herido por bombas lacrimógenas en la marcha: "Está en coma inducido"

LEER MÁS
Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mónica Sánchez arremete contra Ouke en plena marcha del 15 de octubre: "No se conviertan en una versión de Magaly"

Mónica Sánchez arremete contra Ouke en plena marcha del 15 de octubre: "No se conviertan en una versión de Magaly"

LEER MÁS
Mario Irivarren arremete contra ministro Vicente Tiburcio por negar ternas en marcha: "El pueblo peruano no es idiota"

Mario Irivarren arremete contra ministro Vicente Tiburcio por negar ternas en marcha: "El pueblo peruano no es idiota"

LEER MÁS
Pablo Saldarriaga revela que vio cómo su amigo fue herido por bombas lacrimógenas en la marcha: "Está en coma inducido"

Pablo Saldarriaga revela que vio cómo su amigo fue herido por bombas lacrimógenas en la marcha: "Está en coma inducido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

Reimond Manco y su firme postura sobre Gustavo Álvarez al vincularlo como nuevo DT de Perú: "No es lo que necesita la selección"

Streamers

Mónica Sánchez arremete contra Ouke en plena marcha del 15 de octubre: "No se conviertan en una versión de Magaly"

Mario Irivarren arremete contra ministro Vicente Tiburcio por negar ternas en marcha: "El pueblo peruano no es idiota"

Pablo Saldarriaga revela que vio cómo su amigo fue herido por bombas lacrimógenas en la marcha: "Está en coma inducido"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025