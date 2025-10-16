Tras el fallecimiento del joven rapero Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conocido como 'Trvko', durante la marcha nacional del 15 de octubre, los conductores del streaming 'Good Time', Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe se pronunciaron y exigieron que el caso no quede impune. El artista de 32 años de San Martín de Porres murió luego de recibir un disparo de un presunto agente policial cuando se encontraba cerca de la Plaza Francia.

Ante esta situación, los integrantes del podcast crearon una edición especial de 'Good Time' hicieron un llamado público a las autoridades para que se determinen las responsabilidades y se garantice justicia para la familia de la víctima. Asimismo, expresaron su indignación por la brutalidad policial registrada durante la marcha.

Durante el último programa de 'Good Time' Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ se unieron al pedido de justicia tras el fallecimiento del joven rapero Eduardo Ruiz Sáenz. Los artistas expresaron sus condolencias a la familia del artista y lamentaron la violencia que marcó la jornada de protesta. Además, coincidieron en que la muerte del músico no debe quedar impune y exigieron que las autoridades identifiquen a los responsables del disparo que acabó con su vida

"Empezamos el programa con esta triste noticia. La mentamos la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz. Desde aquí le hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Lamentablemente, es un joven que perdió la vida durante las protestas. Se tienen que hacer las investigaciones pertinentes. Exigimos que se haga justicia y que no quede impune una muerte más en las manifestaciones. Aquí lo verdaderamente importante es exigir investigaciones claras, justicia y responsables. Alguien tiene que hacerse responsable de este asesinato", comento Mario Irivarren.

"Se tiene que hacer las investigaciones para saber lo que pasó (...) Si bien esto no es un pódcast político, pero aquí estamos siendo el reflejo de los ciudadanos que también están hartos de lo que está pasando, de la situación actual, de las injusticias y de tanta violencia", señaló Laura Spoya.