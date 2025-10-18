HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly arremete contra concierto cancelado de Mario y Laura Spoya: "Algo estaba yendo mal"

Conductora de 'Magaly TV, la firme' cuestionó las razones que dieron Mario Irivarren y Laura Spoya sobre evento que se iba a realizar el 31 de octubre.

Evento iba a contar con la participación de orquesta Candela, Combinación de la Habana, entre otros.
Evento iba a contar con la participación de orquesta Candela, Combinación de la Habana, entre otros. | Foto: composición LR/ ATV/ Todo Good

La conductora de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina, tuvo duros comentarios hacia Laura Spoya y Mario Irivarren tras la postergación de un evento programado para el 31 de octubre. Hace poco, los integrantes del podcast 'Good Time' informaron a sus seguidores la suspensión del evento musical, señalando que los motivos serían la crisis política y social en el Perú. Sin embargo, la popular 'Urraca' deslizó que habría otras razones.

Laura Spoya y Mario Irivarren suspenden concierto 'La profecia'

En el programa digital 'Good Time', Laura Spoya y Mario Irivarren informaron sobre la postergación de un concierto que estaban preparando para el 31 de octubre. Argumentaron que la decisión principal sería mostrarse 'empáticos' a la realidad actual en el Perú.

"Hemos tomado la decisión de cancelar indefinidamente el evento que íbamos a hacer el 31. Pienso que las circunstancias no son las adecuadas para poder hacer una fiesta en este momento y queremos mostrarnos también empáticos con la situación del país. No siento que estemos como para celebrar ahora y esta es la razón por la que hemos decidido tristemente cancelar el evento", comentó Laura Spoya.

Magaly Medina cuestiona explicación de Laura Spoya y Mario Irivarren

En la reciente emisión de 'Magaly TV, la firme', la conductora Magaly Medina aseguró que no cree en las explicaciones de Laura Spoya y Mario Irivarren sobre la postergación del evento 'La profecía'. Arremetió que esto se debería a que el show musical no generó mucha expectativa y que incluso el precio de las entradas estaban en rebaja.

"Ya estaban rematando las entradas al 50%. Algo estaba yendo mal, que no estaba vendiendo las suficientes entradas como para, por lo menos, que tu inversión sea recuperable", acotó. Además, indicó que el motivo que dieron los conductores del podcast fue una 'buena salida', pero no sería tan creíble.

