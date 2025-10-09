HOYSuscripcion LR Focus

Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, del podcast 'Good Time', se unirán al paro contra el Gobierno: “Se tiene que sentir la presión”

Los conductores del podcast 'Good Time' anunciaron su apoyo al paro nacional del 15 de octubre contra el gobierno de Dina Boluarte.

Youtubers resapaldaron la movilización contra la inseguridad en el país.
Los conductores del podcast 'Good Time', Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, confirmaron su participación en el paro nacional convocado para este 15 de octubre. A través de su programa digital, expresaron su respaldo a la movilización, que busca protestar contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, a quienes acusan de no responder adecuadamente frente a la creciente ola de inseguridad y extorsiones que golpea al país.

Como se sabe, dicha protesta busca reunir a estudiantes, trabajadores, transportistas y ciudadanos. Todo en respuesta a los asesinatos a conductores de transporte público, el cobro de cupos por parte de mafias criminales y el violento ataque armado durante un concierto de Agua Marina, que dejó a cuatro músicos heridos.

Podcast 'Good Time' se une al paro nacional del 15 de octubre contra el gobierno de Dina Boluarte

Los conductores del podcast hicieron un llamado a la ciudadanía a no ser indiferente ante esta situación. "Ya no es momento de mirar a otro lado. Es hora de que todos los influencers alcen la voz", señalaron.

Durante el programa, Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe destacaron que esta marcha no solo representa una protesta de gremios, sino una causa común de todos los peruanos.

"El 15 de octubre es importante. Esto va más allá de los transportistas. Es importante que todos estemos alineados para ir a esa marcha. La idea es que podamos transmitir lo que está pasando", expresó la conductora Laura Spoya. El mensaje está alcanzando fuerte eco entre sus seguidores, que vienen replicando la convocatoria en redes sociales.

