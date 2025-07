El último programa de 'Good Time' estuvo cargado de risas y del mismo humor característico del programa de streaming. La invitada de esta edición fue China Fabianne Hayashida, exintegrante del programa 'Combate', donde compartió diversas anécdotas vividas durante su etapa como competidora del reality show.

Sin embargo, un momento que llamó particularmente la atención fue cuando, durante la transmisión, los integrantes de 'Good Time' se pusieron a jugar un juego de cartas en el que debían cumplir ciertos retos. Precisamente, Mario Irivarren sacó una carta que decía que debía mantener el contacto visual con el jugador a su derecha sin reírse. Justamente, la persona a su derecha era la exreina de belleza del Perú, Laura Spoya.

Mario Irivarren y Laura Spoya protagonizan 'juego de miraditas' en 'Good Time'

Este momento causó tensión en el programa, pues todos los demás participantes se emocionaron al ver que tanto Laura como Mario iban a cumplir el reto. Incluso sugirieron que lo hicieran con las narices cerca, lo que fue inmediatamente descartado por ambos.

Aún así, ambos conductores se animaron a cumplir lo estipulado en la carta y se miraron cara a cara. No obstante, después de unos segundos, Laura Spoya se rió y perdió el reto. "No puedo, me puse nerviosa", dijo entre risas.

Usuarios en redes sociales reaccionan al 'juego de miraditas' de Mario Irivarren y Laura Spoya

Esto originó la reacción de diversos usuarios en redes sociales, quienes también resaltaron que se veía a Laura demasiado nerviosa. Otros mencionaron que todavía sentían algo: "Se gustan", "Que no lo vea Onelia", "Estos dos van a terminar juntos", "Si hubiera sido más cerca, Mario no aguantaba", fueron algunos de los comentarios más destacados.