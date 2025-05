Mario Irivarren responde a 'Peluchín' y 'Gigi' por insinuar relación con Laura Spoya tras terminar con Onelia: "No es mi tipo"

Mediante sus redes sociales, Onelia Molina anunció el fin de su relación con Mario Irivarren, tras su polémica con Vania Bludau. Esta noticia sorprendió a los conductores de 'Amor y fuego' y no dudaron en especular sobre un posible romance entre el integrante de 'EEG' y su compañera Laura Spoya, quien actualmente se encuentra separada de su esposo. Según 'Peluchín' y 'Gigi' no descartan la posibilidad de un nuevo acercamiento entre los conductores de 'Good Time', ya que años atrás se les vinculó sentimentalmente por pasar Año Nuevo juntos en Máncora.

"Ahora (que está soltero) de repente Mario ya va a estar más concentrado en conquistar a la Spoya que está separada. No sé por qué se me ocurre eso. Spoya separada, él separado. Los veo interactuando en el podcast y hay algo que me hace ruido. Algo se me dispara mis sospechas. No me parece una idea descabellada", comentó Rodrigo. "A menos que se estén consolando caleta. Que tengan encuentros y que en su hombro lloren", añadió 'Gigi' Mitre.

Mario Irivarren responde por vincularlo con Laura Spoya

Tras estas declaraciones, Mario Irivarren aprovechó el último capítulo de 'Good Time' para desmetir un vínculo amoroso con su compañera Laura Spoya. Según el chico reality, tras años de amistad, ambos han creado un vínculo más familiar y no ve a la exmodelo como posible pareja, sino como una hermana y madre.

Además, reveló que, con intenciones de ganar más público durante sus primeros episodios de emisión del podcat, comenzaron a jugar con la idea de que entre ambos surgió más que una amistad cuando se encontraron en Máncora, en Año Nuevo del 2014.

"Nosotros en los primeros programas, con tal de conseguir un poco más de vistas y likes, nos regalamos y comenzamos a jugar con la idea de que entre Laura y yo había pasó algo en Máncora. Entiendo que se pueda crear una duda razonable, pero hoy, ustedes y todos acá son como mis hermanos. Laura es en algunos casos mi hermana y otras veces mi mamá. Además, soy cero tu tipo", compartió Mario.

Por su parte, Laura Spoya y Gerardo Pe no se quedaron callados y dieron sus comentarios sobre el tema. "A mí lo más probable es que ustedes dos (Gerardo y Mario) se consuelen juntos a que yo lo haga con uno de ustedes. Yo no comprendo, a la gente no le ha quedado claro que yo soy un 'bro' más de este lugar", compartió Laura. "Obviamente, tenemos que interactuar los tres porque es un podcats. ¿Qué, tú no interactuas con 'Gigi' en tu programa? Acaso por eso voy a decir que estás saliendo con Gigi", añadió Gerardo.