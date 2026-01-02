Angie Jibaja dedica conmovedoras palabras a Romina Gachoy por cuidar a sus hijos con Jean Paul Santa María: “Es linda, todo mi amor para ella”
La exmodelo peruana Angie Jibaja reconoció públicamente la dedicación de Romina Gachoy hacia sus pequeños.
Durante una transmisión en vivo, Angie Jibaja expresó su gratitud hacia Romina Gachoy por proteger y acompañar a sus hijos. La exmodelo resaltó que, aunque no es madre biológica, la uruguaya demuestra afecto genuino y se ocupa del bienestar de los menores.
“Yo me siento agradecida porque se dio, no me esperé que se diera así. Es linda, tan rápido, todo mi cariño, todo mi amor y todo lo mejor para ella porque está con mis hijos y para mí significa demasiado lo que hace”, afirmó la artista ante su audiencia.
Angie muestra preocupación por la exposición mediática de sus hijos
En una entrevista reciente en el pódcast Por no decirlo, Angie hizo un llamado a respetar la privacidad de su familia. Destacó que la exposición de los menores en programas de entretenimiento le genera preocupación y enfatizó que el cuidado de Romina Gachoy también debe ser protegido.
“Que ya no toquen más a nuestra familia. Para mí eso también incluye a Romina, es decir, a la familia por parte de mis hijos”, señaló con firmeza la popular ‘Chica de los tatuajes’, dejando claro que la prioridad es el bienestar emocional de los menores.
Segundas oportunidades y respeto mutuo
Angie Jibaja afirmó que cree en las segundas oportunidades y en la posibilidad de reconstruir relaciones de forma positiva. Israel Dreyfus, quien participó en el pódcast, respaldó su postura, destacando la importancia de permitir nuevos comienzos y ofrecer el beneficio de la duda.
“Todos tienen derecho a volver a empezar y a tener una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Hay que dar el beneficio de la duda siempre y esperar que cada uno siga con su vida de la mejor manera”, añadió la exmodelo, enviando un mensaje de respeto y comprensión hacia Romina y su entorno familiar.