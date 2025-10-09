HOYSuscripcion LR Focus

Laura Spoya y Mario Irivarren postergan concierto gratuito tras atentado a Agua Marina: “La situación no lo permite”

Conductores del podcast 'Good Time' anunciaron la suspensión de evento gratuito en Los Olivos en señal de solidaridad con Agua Marina.

Chico reality hace llamado a la ciudadanía tras ataque a Agua Marina.
Chico reality hace llamado a la ciudadanía tras ataque a Agua Marina. | Foto: composición LR/ Good Time/YouTube

Los conductores del podcast 'Good Time' rechazaron enérgicamente el atentado que sufrió Agua Marina. Durante la reciente emisión de su programa digital, Mario Irivarren y Laura Spoya explicaron que tomaron la decisión de postergar el evento musical gratuito que iban a realizar este fin de semana a fin de solidarizarse con la orquesta de cumbia. Por su parte, el youtuber Gerardo Pe hizo un llamado a las autoridades a tomar decisiones urgentes ante el incremento del sicariato y la extorsión.

Laura Spoya y Mario Irivarren postergan evento musical tras atentado a Agua Marina

Con evidente malestar, Mario Irivarren anunció a sus seguidores que el evento musical programado para este fin de semana en Los Olivos—previo al que se realizará el 31 de octubre— tendrá que ser pospuesto. "Se va a posponer, hasta nuevo aviso, la situación no lo permite", comentó.

Youtuber Curwen desafía a Phillip Chu Joy en videojuego y asegura: "Nunca lo he visto jugar"

lr.pe

La conductora Laura Spora comentó la postergación del evento es a modo de empatía con la orquesta de cumbia afectada. Arremetió contra la situación de inseguridad que se vive actualmente, afirmando que ahora hay mucho temor de emprender un negocio o realizar un evento debido al creciente miedo por las extorsiones. "Es un miedo constante. Esto es un tema crítico. Tenemos que unirnos todos, tomar decisiones"

Por último, Mario Irivarren condenó el ataque a Agua Marina e hizo un llamado a la ciudadanía a informarse muy bien para las próximas elecciones. Argumentó que en los últimos años decidió desentenderse de los temas políticos y policiales, pero que, ante la actual situación del país, considera que estos deben ser una prioridad para todos.

Curwen explota contra Dina Boluarte por decir a los peruanos que no contesten a extorsionadores: "Con razón este país esta cagad*"

lr.pe

"Hoy en día ya no se puede mirar al costado, ya no se trata de leyes, estamos hablando una realidad social que está llegando a todos. Necesitamos todos empujar el mismo coche hacia la misma dirección", expresó con preocupación, al referirse al clima de inseguridad y temor que afectó incluso la organización de eventos públicos.

