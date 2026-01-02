El empresario Farid Ode compartió en su cuenta de TikTok un video del reencuentro con su hija mayor, Gamille, fruto de su relación con la actriz Mariella Zanetti. La joven regresó al Perú tras pasar cerca de un mes en Estados Unidos, donde se encontraba de vacaciones.

“Ahora hemos venido después de tanto tiempo que no veo a mi bebé porque estuvo viajando. Se fue a Estados Unidos de vacaciones”, expresó Farid Ode y admitió que sintió la ausencia de su hija mayor. “Te he extrañado mucho, mi amor", añadió.

TE RECOMENDAMOS RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

Farid Ode se reencuentra con su hija Gamille y revela el regalo que le solicitó

Durante el reencuentro, Farid Ode salió a cenar con Gamille y con su otra hija, Aysell, fruto de su relación con Sandra Mathews. Posteriormente, la familia visitó una tienda en un centro comercial, ya que la joven le hizo un pedido especial a su padre, ya que la joven le reclamó en tono de broma que no había recibido ningún obsequio, a diferencia de su hermana.

“Ahora mi hijita me está diciendo que quiere un regalo de Navidad a los 22 años. Yo he dicho que ya no eres bebé. Bueno, para mí sí”, confesó el empresario sobre su hija, quien actualmente trabaja en una reconocida aerolínea internacional. “Bueno, ahora tocó el momento de sangrarme (…) son mis bebés, así que tengo que engreírlas”, añadió.

PUEDES VER: Mariella Zanetti se conmueve al acompañar a su hija Gamille Ode durante su trabajo en una aerolínea internacional

¿Quiénes son las hijas de Farid Ode?

Gamille Odé es la hija mayor de Farid Ode y Mariella Zanetti. Tiene 22 años y estudió en la Universidad Ricardo Palma a los 16 años para estudiar la carrera de Turismo, Hotelería y Gastronomía. Según contó su padre, la joven realizó prácticas en Estados Unidos, experiencia que le permitió obtener un puesto en una conocida aerolínea internacional. En 2025, la joven culminó oficialmente sus estudios superiores.

La segunda hija del empresario es Aysell, fruto de su relación con Sandra Mathews. La adolescente cumplió 15 años en 2025 y fue celebrado por el empresario en una íntima fiesta.