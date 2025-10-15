Exponen lo que Marcelo Tinelli piensa de Magaly Medina tras ser rechazado en su intento de conocerla: “Nos tiene en la mira”
Amigo personal de Marcelo Tinelli afirmó lo que el presentador piensa de Magaly Medina tras que ella ninguneara su invitación de tomar un café y conocerse personalmente.
Magaly Medina tuvo en su programa a Mati Vásquez, amigo personal de Marcelo Tinelli y panelista del programa argentino ‘Puro show’, quien le reveló lo que el famoso presentador piensa realmente de la polémica figura de ATV tras haber sido rechazado en su intento de conocerla.
Como recordamos, días atrás Tinelli expresó públicamente su deseo de conocer a Magaly y hasta le propuso invitarla a tomar un café, ya que la considera una de las figuras más influyentes del espectáculo en América Latina. Sin embargo, pese a los halagos, la ‘urraca’ rechazó su invitación en vivo. “Yo solo tomo café con mis amigos”, respondió.
Tras ese desplante, Mati Vásquez aseguró que habló con el presentador argentino y reveló lo que este piensa sobre la presentadora peruana. “Nos tiene en la mira”, señaló el panelista.
¿Qué piensa Marcelo Tinelli de Magaly Medina tras ser rechazado por ella?
Mati Vásquez reveló en el programa de Magaly Medina que, mientras Marcelo Tinelli estaba en Cusco, ambos conversaron por WhatsApp para aclararle que su relación con Milett Figueroa es por amor y no por un contrato, como aseguraba la prensa argentina. Sin embargo, la conversación también tocó el tema de la presentadora de ATV.
“Tinelli me habló de vos Magaly, porque me dijo ‘Magaly es brava eh, es jodi..y nos tiene ahí en la mira”, dijo el panelista. La presentadora reaccionó con una sonrisa y le dio la razón. “Claro, los tengo en la mira”, sentenció Medina.
Magaly Medina ‘ninguneó’ pedido de conocerla de Marcelo Tinelli
Luego que Marcelo Tinelli expresara su deseo de conocer a Magaly Medina, la conductora lo rechazó. “Ahora dice que quiere tomar un café conmigo, almorzar. ¿Yo cuándo he almorzado con gente de la farándula? (…) Tú invita a Gisella, nomás; a mí ni me invites. Invita a todos los de América Hoy. Gracias, yo paso”, sostuvo con ironía.
Además, la ‘urraca’ dejó entrever que el real interés del presentador de conocerla es para que no critique con dureza a Milett Figueroa. “Él pertenece a una farándula tan lejana de lo nuestro como la argentina. ¿Qué pensará? ¿Qué así no lo voy a criticar a él y a Milett? Igualito, nomás (…) Yo tomo café con mis amigos, y ellos tienen que tolerar que, cuando sea necesario, acá les caiga palo”, concluyó.