Magaly Medina le respondió con todo a Wendy Guevara luego de que la influencer mexicana, ganadora de 'La casa de los famosos México', asegurara que la periodista peruana está enamorada de Nicola Porcella. El comentario, emitido en un video difundido en redes sociales, fue abordado por la 'Urraca' durante su programa 'Magaly TV: la firme', donde respondió con dureza y calificó las declaraciones como producto de la ignorancia.

Nicola, quien reside actualmente en México tras dejar la televisión peruana, mantiene una estrecha amistad con Wendy desde su participación en el reality. Ambos fueron apodados 'WenCola' por sus seguidores, y desde entonces, Guevara ha salido en defensa del actor en diversas ocasiones. Esta vez, su respaldo incluyó un dardo a Magaly, a quien señaló de tener sentimientos románticos hacia Porcella.

"No me compares contigo": Magaly responde a Wendy Guevara

Durante la emisión de su programa, Magaly Medina reaccionó al video en el que Wendy afirma: "Yo ya hablé de la señora esta que siempre habla de Nicola. Está enamorada de Nicola. La señora esa de Perú que siempre toca temas de él, siempre ha estado enamorada de Nicola. Vive obsesionada y lo ama; yo creo que quiere con él. Dense cuenta. Está obsesionada con él. Todo lo que hace Nicola lo comenta". Ante estas palabras, la 'Urraca' no tardó en responder: "¿Qué le pasa a Wendy Guevara, la amiga de Nicola Porcella? (...) Lo defiende de todo, hasta que se peleen. Ahora resulta que enfiló su defensa conmigo".

La periodista fue tajante al desestimar lo dicho por la influencer: "No me compares contigo, Wendy, que tú y yo tenemos años luz de diferencia. Para empezar, tú no eres crítica de televisión y yo sí". Medina calificó el argumento como "muy básico" y añadió: "Es una frasecita cliché: 'Está enamorada de él, está obsesionada, y seguro que él no le hizo caso'. No ves que yo estoy conduciendo un programa de televisión hace 27 años para estar mendigándole amor a una de las figuras de la farándula a las que critico. Sería una imbec****** pensar eso", argumentó, defendiendo su trayectoria en Perú.

"La que debe estar enamorada es ella": Magaly arremete contra Wendy

Magaly continuó su descargo señalando que Wendy opina "en medio de su ignorancia" sobre la televisión peruana y la dinámica de la farándula local. "Hay que disculparla porque no nos conoce, no conoce nuestra farándula, no sabe de la televisión de nosotros, y opina en medio de su ignorancia, que la disculpo, que la tolero y a la que le tengo paciencia porque es una ajena a nosotros", expresó. Además, deslizó que quien podría tener sentimientos es la propia mexicana: "La que debe estar enamorada es ella, más bien".

Finalmente, Medina dejó claro que no tiene ningún vínculo sentimental con Porcella, a quien ha criticado abiertamente por su actitud y sus dotes actorales. "Yo no tengo ninguna cercanía. Felizmente a mí no me gusta la gente de la farándula, no me enamoro de ellos y no ando obsesionándome con nadie tampoco porque eso sería patológico. Y aquí lo único que tenemos patológico es la gente a la que criticamos", concluyó.