Magaly Medina le dice “no” a propuesta de Marcelo Tinelli: “Tú invita a Gisela nomás, yo paso”

El nombre de Marcelo Tinelli se mantiene en el ojo público de la prensa peruana. Esta vez, el presentador argentino volvió a dar de qué hablar tras confesar su deseo de conocer a Magaly Medina. Sus palabras, lejos de emocionar a la conductora, recibieron un freno inmediato, pues dejó en claro que no tiene intención de compartir con él.

La “urraca” tomó con ironía la invitación de la pareja de Milett Figueroa y aseguró que prefiere mantener distancia de quienes forman parte del mundo de la farándula, incluso si se trata de alguien del extranjero.

Magaly parcha a Tinelli y rechaza invitación a tomar un café juntos

Durante la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la urraca dio respuesta a la propuesta de Marcelo Tinelli de tomar un café o almorzar y, fiel a su estilo, no dudó en usar su característico sarcasmo para marcar distancia.

“Ahora dice que quiere tomar un café conmigo, almorzar. ¿Yo cuándo he almorzado con gente de la farándula? (…) Tú invita a Gisella, nomás; a mí ni me invites. Invita a todos los de América Hoy. Gracias, yo paso”, expresó entre risas.

Aunque parecía que eso era todo, Magaly también dejó a entrever que el posible interés de Tinelli por conocerla podría deberse a un intento por suavizar las críticas que recibe junto a su pareja, Milett Figueroa. Sin embargo, la conductora aseguró que eso no cambiará su postura ni su forma de comentar sobre ellos.

“Él pertenece a una farándula tan lejana de lo nuestro como la argentina. ¿Qué pensará? ¿Que así no lo voy a criticar a él y a Milett? Igualito, nomás (…) Yo tomo café con mis amigos, y ellos tienen que tolerar que, cuando sea necesario, acá les caiga palo”, agregó.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre la “urraca”?

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli fue abordado por la prensa tras asistir a una cena junto a Milett Figueroa en un reconocido restaurante de San Isidro. El argentino expresó a las cámaras su opinión sobre Magaly Medina y sorprendió a más de uno al revelar que quería conocerla personalmente.

“Yo quiero invitar a comer a Magaly, quiero tomar un café y conocerla. Es una personalidad de América, ¿cómo no la voy a conocer?”, declaró.