Magaly Medina critica a Waldir Felipa tras su ruptura con Daniela Darcourt: “Gracias a ella se volvió a hablar de él”

La ‘urraca’ cuestionó a la expareja de la salsera luego de que este hablara públicamente sobre el fin de su relación, tras la difusión de un video en el que aparece bailando con otra mujer.

Magaly opinó sobre las recientes declaraciones de la expareja de Daniela Darcourt. Foto: Composición LR
Magaly opinó sobre las recientes declaraciones de la expareja de Daniela Darcourt. Foto: Composición LR

La relación entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa, que hasta hace unos meses se mostraba sólida y llena de complicidad en redes sociales, llegó a su fin en medio de rumores y especulaciones. El bailarín confirmó la separación tras la viralización de un video en el que aparece bailando muy de cerca con otra mujer durante una boda, lo que generó diversas reacciones.

Magaly Medina no tardó en pronunciarse sobre el tema en su programa, lanzando duras críticas hacia el bailarín sobre las recientes declaraciones que dio sobre el fin de su vínculo con la salsera.

Magaly cuestiona a Waldir tras anunciar su ruptura con Daniela Darcourt

En la última emisión de Magaly TV La Firme, la urraca reaccionó al video donde se le ve a Waldir junto a otra mujer y a las declaraciones que brindó a otro medio anunciando el final de su relación con Daniela. Tras ello, la urraca señaló que el bailarín recuperó presencia mediática gracias a su romance con la cantante.

“Yo no creo que este bailecito detonara el rompimiento de la relación. Hacía una vida de soltero, mientras ella estaba haciendo esta gira en Estados Unidos. Hace un tiempo ya no se les notaba juntos en redes, incluso dejaron de vivir juntos. Eso es algo que la misma Daniela me lo había comentado (…) Un poco ruda su declaración que hizo a otros medios porque, finalmente, este chico estaba desaparecido por más que tuviera su academia de baile. Gracias a estar con Daniela Darcourt, otra vez se empezó a hablar de él. Un poquito malagradecido”, sostuvo.

La conductora también analizó la relación entre el bailarín y la intérprete de “Señor Mentiras”, expresando su deseo de que Daniela encuentre una pareja que valore su talento y esté a su nivel.

“Yo no entiendo cómo Daniela, una mujer con tanto brillo, a veces no logre vincularse con alguien que esté a su altura y tenga el mismo brillo que ella. (…) Creo que ella tiene que mirarse al espejo y decirse lo grande y talentosa que es y que se merece lo mejor del mundo”, agregó.

Waldir Felipe confirma su separación de Daniela Darcourt

En entrevista con América Hoy, Waldir Felipa aclaró que su relación con la salsera no había terminado recientemente y que el video difundido no fue la causa del distanciamiento. Según explicó, la ruptura ya se había dado semanas antes.

Waldir Felipe habla del fin de su relación con Daniela Darcourt. Captura: América Hoy

Waldir Felipe habla del fin de su relación con Daniela Darcourt. Captura: América Hoy

“Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora. No es una relación que ha terminado hace una semana, ni ha terminado por lo que se ha visto recién (…) No hemos quedado para nada mal y no voy a dar más detalles, y es por eso que creo que a ella no le va a molestar un video como el que se ha visto”, expresó.

El coreógrafo aseguró que, a pesar de la separación, mantiene un cariño especial por Daniela. Sin embargo, dejó en duda la posibilidad de una futura reconciliación.

“Yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no te voy a negar, pero como cualquier pareja hay cosas que a veces es necesario solucionar, de repente cada uno por su lado. Que pase lo que tenga que pasar, pero hoy hemos decidido estar separados, ya veremos qué pasa más adelante”, comentó.

Hasta el momento, Daniela Darcourt no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su expareja. Como se sabe, la salsera se encuentra de gira por Estados Unidos, donde viene cumpliendo una serie de presentaciones junto a Eva Ayllón.

